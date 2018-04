To je výzva! Po vlastních z Německa do Číny

Pětačtyřicetiletý Němec, který ke svému druhému příjmení přišel od své čínské manželky, nikdy nebyl a není žádný velký běžec. Aspoň on to tak o sobě tvrdí. Svůj styl označuje za příšerný, avšak efektivní. Ještě za studií, kdy neměl peníze na letenku, si zaběhl z Hamburku do Paříže (nejkratší cesta autem měří 900 kilometrů ‒ pozn. red.). Opravdu žádný velký běžec, viďte? Kai nicméně tvrdí, že pravidelně běhat začal až právě kvůli svému projektu, který nazval Run My Silkroad, Běžet svou Hedvábnou stezkou ‒ podle prastaré obchodní cesty mezi Evropou a Asií.

Na 12 000 kilometrů si vyčlenil devět měsíců a 23 párů obuvi. Aby přesvědčil sponzory, že to myslí skutečně vážně, běžel 600 kilometrů do Norimberku, přičemž přespával v zimních podmínkách ve stanu, s nímž také běžel. Tři čtvrtiny potřebných peněz tak získal ještě před zahájením velkého projektu. Na ten se ovšem vypravil už v doprovodu Victora, nadšence, kterého poznal jen několik měsíců před odjezdem. Victor pronajal svůj byt, opustil práci, vzal svého VW Brouka z roku 1984, zapřáhl malý obytný přívěs a všichni vyrazili na cestu. Kai běžel, Victor dělal support. Společně se vydali na cestu napříč Německem, Polskem, Běloruskem, Ruskem, Kazachstánem, Uzbekistánem, Kyrgyzstánem a nakonec Čínou.

Všechno se začalo hroutit až necelých 1200 kilometrů před cílem. Kai upadl tak nešťastně, že si zlámal kosti v obou kotnících a chodidlech. Victor zadřel motor a svého Brouka úplně odepsal. Neúspěch byl cítit ve vzduchu a tížil oba dobrodruhy jako obrovský kámen. A pak přišel nápad: Kai bude pokračovat ve svém přednáškovém turné, na jednotlivá místa ho vždycky někdo dopraví na invalidním vozíku.

A Victor, bonviván, jenž si neumí život představit bez pořádného hrnku kávy a dobré cigarety, začne běhat. Zkrátka si vymění role a supportér se stane hlavním běžcem výpravy. Victor Neubauer nakonec dorazil do cíle za svého kamaráda a dokončil tak společný projekt. Celý příběh nadchnul i čínskou veřejnost a v Šanghaji oba běžce přivítali s obrovskou pompou a na jejich počest uspořádali dokonce vůbec první veřejný závod na 10 kilometrů ve městě. První kroky, které Kai učinil, byly přes cílovou čáru velkolepého projektu majícího za úkol spojovat národy a kultury.