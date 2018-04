Totalitní režim uspořádal mezinárodní závody. Zvítězili domácí

Severní Korea nepatří zrovna mezi země vstřícné a otevřené turistům z celého světa. Není úplně nemožné se tam dostat, musíte ale čelit mnohým omezením, co můžete například vyfotografovat nebo navštívit a co naopak nesmíte. O to větším překvapením je i rozvíjející se mezinárodní závod Mangyongdae Prize International Marathon v hlavním městě Pchjongjangu, kde se konal jeho už 29. ročník. Závod dokázal svým účastníkům nabídnout i něco, co jinde opravdu neumějí.