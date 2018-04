Slavný šéfkuchař zemřel den po závodě

Zatímco Británie obdivuje už třetího potomka vévodkyně Kate a prince Williama, Londýnský maratón den po jeho ukončení zasáhla děsivá rána. Muže, který zkolaboval několik kilometrů před cílem věhlasného závodu a jehož bylo nutno urgentně transportovat do nemocnice, se nepodařilo zachránit. Zemřel mladý maratónec, kterému předpovídali velkou budoucnost. To on měl změnit zvyky napříč celou Velkou Británií.