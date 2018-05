Atlet v důchodu chce na Everest. Bude první na světě?

Dvojnásobný olympijský reprezentant Spojených států amerických a bývalý vicemistr světa v běhu na 800 metrů se chce pokusit o druhou velkou věc ve svém životě, o níž si dříve lidé mysleli, že ji lidské tělo nedokáže zvládnout. Co přesně má v plánu?

Američan už vzhlíží k Everestu. Co bude dál?

Nick Symmonds ohlásil, že se pokusí vystoupat na vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest. Má to být jeho další projekt a má název Mile to Mountain. Jeho název odkazuje na skutečnost, že ještě do poměrně nedávné doby přetrvávalo přesvědčení, že jak vystoupat na 8848 metrů vysokou horu, tak zaběhnout vzdálenost jedné míle v čase pod čtyři minuty je pro lidské tělo fyzicky nemožné.

Na vrcholek Everestu se poprvé dostal Šerpa Tenzing Norgay s Novozélanďanem Edmundem Hillarym 29. května 1953. Čtyřminutová hranice na jedné míli padla 6. května 1954, kdy se to jako prvnímu na světě na oficiální dráze podařilo Rogerovi Bannisterovi. Oba „nemyslitelné a neuskutečnitelné" výkony tak padly v rámci necelého roku. Míli pod čtyři minuty už Symmonds zaběhnutou má. Teď se chce pokusit o zdolání druhé překážky. Pokud se mu podaří na Mount Everest opravdu vystoupit, stane se tak prvním člověkem světa, který si připíše tyto dva velké úspěchy.

Nick Symmonds už před časem oznámil oficiální ukončení své závodní kariéry, ve světě sportu nicméně zůstává i nadále činnou personou. Ještě předtím, než se stal profesionálním atletem, se věnoval horolezectví a za svého mládí pravidelně zdolával hory a skály v širším okolí svého domova. Kdysi také toužil po dobytí takzvaných 7 Summits, tedy sedmi nejvyšších hor všech kontinentů světa. Je Everest jen pouhým začátkem jeho dalších dobrodružství?