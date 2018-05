Do Prahy si přijel pro ostruhy. Galen Rupp se stal na naší půdě historicky třetím nejrychlejším Američanem

Galen Rupp se narodil před 31 lety v běhu zaslíbeném americkém státě Oregon. Za svou závodní kariéru se už třikrát podíval na olympijské hry a dvakrát si z nich odvezl medaili ze vzácného kovu. Naposledy byl v Riu bronzový na nejdelší trati ‒ na maratónu. Do historie se zapsal například i loni svým vítězstvím na Chicago Marathon. Tam se po 35 letech stal prvním rodilým Američanem, kterému se něco takového povedlo. Šňůru svých triumfů chtěl letos prodloužit na maratónu v Bostonu. Ten ale nakonec kvůli počasí vzdal. Chuť si tak přijel spravit do Prahy.

Nejstarší novodobý maratón v Bostonu letos všechny hodně překvapil. Letošní ročník bývá označován za nejstudenější vůbec a déšť střídající se s kroupami svědčil jen málokomu. Galen Rupp se tak stal jedním z více než dvou desítek elitních běžců, kteří závod kvůli drsným podmínkám vzdali. Po necelých třech týdnech se Rupp rozhodl spravit si chuť na rychlé trati maratónu v našem hlavním městě.

Američan patřil hned od začátku ke žhavým favoritům závodu a tabulkové předpoklady se mu podařilo dokonale naplnit. Na pražském asfaltu, ale i dlažebních kostkách překonal sám sebe, když se mu z osobního rekordu podařilo ukrojit neskutečné tři minuty na vítězný cílový čas 2 hodiny, 6 minut a 7 vteřin.

Polovinu závodu, půlmaratónskou distanci absolvoval Rupp v mnohoslibném čase 1:03:00 a zběsilé tempo se mu podařilo přesně udržet i ve druhé půli závodu. Do poslední chvíle se ještě přetahoval se Sisayem Lemmou z Etiopie, než se mu několik kilometrů před cílem povedl závěrečný trhák, v němž Lemmovi utekl téměř o celou minutu.

Ruppův výkon má ještě jednu další čestnou pozici ve světových tabulkách: Rupp se jím stal třetím nejrychlejším Američanem historie na maratónské distanci. Doplňuje tak trojici společně s Ryanem Hallem a Khalidem Khannouchim. Hall svou závodní kariéru už ukončil a jeho výkon 2:04:58 z Bostonu roku 2011 doprovázejí otazníky. Trať Boston Marathon totiž neodpovídá směrnicím IAAF ‒ nadmořská výška trati totiž klesá, takže se závod vlastně běží z kopce a trasa vede z jednoho bodu do druhého, takže na výsledky má vliv také vítr.

Khalid Khannouchi je zase rodilý Maročan a plné americké občanství získal až v roce 2000. Jeho výkon 2:05:38 pochází z Londýna roku 2002. Vzhledem k problematické trati bostonského maratónu uvádějí některé zdroje jako americký národní rekord právě ten jeho.

Galen Rupp tak v Praze mohl dosáhnout mnohem většího vítězství, než by se mohlo na první pohled zdát. Ve své podstatě by mohl být právě on považován za držitele národního rekordu. Konec konců je nejrychlejším rodilým Američanem na maratónské trati s mezinárodní certifikací IAAF. Trať pražského závodu nevede ani z kopce, ani jen jedním směrem. IAAF ocenila mezinárodní maratón v Praze svou nejvyšší, zlatou známkou už v roce 2010. Galen Rupp už přemýšlí nad budoucností a chce se soustředit na vítězství v olympijském Tokiu v roce 2020.