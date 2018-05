Neskutečný smolař století! Byl první, ale v tabulkách je až devětadvacátý

Selama Amariam Estopia měl při půlmaratónu Mainzer-Gutenberg Halbmarathon vítězství v kapse. Převážnou část závodu vedl a do cíle mu zbývalo pár metrů. Z dosud ne zcela jasných důvodů se ale náhle zastavil a než mu došlo, jak velkou chybu udělal, proběhlo už cílem 28 jiných běžců. Mladý Eritrejec si tak nejspíš ještě teď rve zoufalstvím vlasy.

V Německu to dopadlo jako v té bajce o zajíci a želvě. (ilustrační foto)

Estopia tak zcela bez nadsázky prokaučoval největší úspěch své dosavadní kariéry. Místo zlaté medaile 29. pozice, místo překvapivého úspěchu jen hořká zkušenost. Tak by se v krátkosti dal shrnout nejnovější vytrvalcův závodní zážitek.

„Mám proběhnutou celou trasu závodu, na všechna komplikovanější místa jsem svého svěřence upozornil. To, co se ale stalo, nešlo předvídat," komentoval celou událost Estopiův trenér pro německý server SWR. Možných vysvětlení nabídla německá média hned několik. Estopia pravděpodobně zaměnil pás složený ze snímačů účastnických čipů za cílovou čáru a domníval se, že už závod dokončil.

Dalším možným vysvětlením je fakt, že běžec pobývá v Německu zatím příliš krátce, pouhé dva roky, na to, aby správně rozuměl všemu v odlišném kulturním a jazykovém prostředí. Očití svědci vyjádřili přesvědčení, že běžec mohl povzbuzující pokřik „Lauf, lauf!" (Běž, běž!) zaměnit za „Raus, raus!" (Pryč/Ven!; výzva k opuštění trati) a to jej spolu s přesvědčením, že cílem už proběhl, mohlo v omylu utvrdit.

Mladý Eritrejec není ještě příliš zkušený ani na poli závodů. Překvapení diváci tak mohli sledovat, jak se jasný vítěz těsně před cílem zastavuje, dává se do řeči s personálem lékařského dozoru a nechává se od nich prohlédnout. Také tento postup považoval nezkušený mladík za běžnou proceduru v cíli. Až když se jej nedaleko stojící policista zeptal, proč nepokračoval do cíle, když vypadá, že by těch pár metrů ještě klidně mohl dát, docvaklo běžci, jak strašlivou chybu právě udělal.

Bohužel pro něj to bylo až ve chvíli, kdy už cílem úspěšně proběhlo 28 dalších účastníků. Estopia tak na poslední chvíli zachraňoval, co se dalo. „Je to zcela nezkušený běžec, který se tak velkých závodů účastnil vůbec poprvé. Všechno je pro něj nové a přesné postupy při takových akcích ještě nezná," komentoval situaci trenér.

Estopia sice zcela zahodil čas 1:08, který byl vítězný, ne však jeho, na druhou stranu si ale získal srdce mnohých diváků na místě i u počítačových obrazovek. Jeho jméno zatím nezdobí tabulky na nejvyšších místech, pozornosti si ale běžec zasloužil možná ještě více, než se nakonec dostalo vítězi závodu. Vytrvalec se už může těšit na budoucí klání, kde jistě významně zhodnotí svoje nynější těžce nabyté zkušenosti. A pořadatelé v německé Mohuči mu už na další rok přislíbili startovní místo zdarma. Obě strany věří, že příště už to vyjde.