Chlápek na vozíku to nandal všem. Na celém světě nenašel konkurenci

Již popáté se běžečtí profesionálové, amatéři i handicapovaní sportovci vydali na trať globálního charitativního závodu Wings for Life World Run. Více než 100 000 registrovaných běžců uběhlo 934 484 kilometrů. Svým výkonem ohromil svět švédský vozíčkář Aron Anderson, který překonal největší vzdálenost ze všech letošních účastníků.

Wings for Life dávají křídla hendikepovaným.

Wings for Life je zábava i vážná věc.

Od Austrálie po Kolumbii, od Velké Británie po Kazachstán. Celý svět se minulou neděli spojil, aby společnými silami přispěl na dobrou věc. Celkem se v letošním ročníku ojedinělé akce vybraly více než tři milióny eur. Celkovým vítězem se po roce opět stal handicapovaný Švéd Aron Anderson. Ten na svém vozíku překonal všechny zdravé běžce a dostal se na metu neuvěřitelných 89,85 kilometrů.



"Byl jsem hrozně unavený, ale snažil jsem se do toho jít až na doraz. Říkal jsem si, že se tím možná vybere ještě o kousek větší množství peněz a dokážeme ještě o trochu víc. Všechno mě bolí, ale pocit mám skvělý!" svěřil se po doběhu dojatý Anderson.

Do sousedního Německa se vydal i jeden z českých zástupců vozíčkářů Zbyněk Sýkora. „Tím, že tam bylo víc než 10 000 lidí, tak to bylo opravdu velké. Po celý závod panovala úžasná atmosféra. Olympijský stadión je obrovský a stejně byl doslova plný lidí. Trasa byla navíc perfektně připravená pro vozík. Žádné kostky, štěrk nebo tramvajové koleje, jen pěkný asfalt. Do toho se parádně vydařilo počasí, takže vyšlo vlastně všechno," užíval si svůj druhý ročník Zbyněk Sýkora.

Letošní atmosféru napínavého běhu, kdy je člověk stíhaný pohyblivým cílem, autem catcher car, si mohli užít i ti, kdo se nevydali přímo do jednoho z dějišť závodu. S aplikací Wings for Life se mohl zúčastnit každý i ve svém městě. Stačilo být připraven a ve 13:00 vyběhnout stejně jako desetitisíce dalších nadšenců po celém světě. I u nás v Česku byly připraveny takovéto organizované závody – v Praze a Pardubicích.

"Běh Wings for Life World Run pro mě znamená strašně moc. Jsem od pasu dolů ochrnutý kvůli nehodě na kole. Kvůli tomu a zdravotním komplikacím s tím spojeným jsem přišel o mnoho dobrých přátel. V minulosti navíc dostával výzkum léčby poranění míchy celkem málo pozornosti, a tak je čas to změnit. Chtěl bych poděkovat každému, kdo běžel nebo tuto akci podpořil. Během Wings for Life nejen životy měníte, ale i zachraňujete," vysvětlil smysl celé akce ředitel nadace, na jejíž konto putuje 100 % ze startovného, Marc Herremans.

Celá částka z vybraného startovného putuje na výzkum poranění míchy. Charitativní běh se svým neobvyklým konceptem proslavil už téměř po celém světě, účastní se ho profesionální běžci, amatéři i handicapovaní sportovci. Překážkou není ani 13 časových pásem, na 150 různých národností, ani věk soutěžících. Nejstaršímu účastníkovi bylo 95 let. Kromě jedinečné podpory handicapovaných má závod ještě další specifikum. Trasa a délka závodu není přesně daná, je pro každého individuální. Půl hodiny poté co vyrazí poslední běžec, vyjede ze startu catcher car, který představuje pohyblivý cíl. Když vás dojede, váš závod je u konce.