Stará dáma zachránila muži na závodech život. Pak důstojně doběhla do cíle

Legendární Rennsteiglauf letos téměř zastínila tragická událost. Chybělo jen velice málo a jeden z účastníků by se na jeho trať už nikdy nevrátil. Postarší účastník 46. ročníku populárního závodu u našich západních sousedů se asi deset kilometrů před cílem maratónské distance poroučel k zemi.

Když okolo probíhala šedesátiletá lékařka Heike Frankeová, zpočátku viděla jen shluk lidí kolem ‒ jak se později ukázalo ‒ na zemi ležícího člověka. Lékařka se zachovala profesionálně, nechala závod závodem a přispěchala ležícímu na pomoc. Na dotaz, co se vlastně stalo, se jí od okolostojících dostalo jen neurčité odpovědi, že se pravděpodobně jedná o kolaps krevního oběhu, srdeční zástavu. Pohled zkušené internistky ovšem prozradil další děsivou skutečnost: Muž nedýchá!

S pomocí dalších dvou mužů lékařka ihned zahajuje oživovací pokusy, nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. S první pomocí trojice pokračuje až do příjezdu záchranného týmu, který vyhodnocuje situaci jako vážnou a nasazuje defibrilátor. Dýchání i krevní oběh se daří znovu nastartovat, muž ale stále není při vědomí. Přilétá vrtulník, který jej promptně odváží do nemocnice. Jeho život je zachráněn, lékaři se shodují, že je to právě díky včasnému zásahu běhající lékařky.

Ta po poskytnuté záchraně pokračovala ve svém maratónském běhu a s časem 5 hodin a 34 minut obsadila ještě stále slušné místo ve své věkové kategorii.