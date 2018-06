To byste nedali! Deset let seděl ve vězení nevinně, teď si dal dobrovolný trest na 31 dní

Haroldu Allenovi bylo pouhých 17 let, když jej obvinili a odsoudili jako spolupachatele loupežného přepadení se zbraní v ruce. Nikdy se nepřiznal a vždy tvrdil, že je nevinný. Do té doby žádné problém se zákonem neměl. Přesto se ocitl ve vězení s nepodmíněným rozsudkem na deset let. Z pekla se musel dostávat sám. Ani teď není v jeho životě všechno růžové. Přesto se ve svých 36 letech rozhodl, že bude pomáhat ostatním. Následovalo 31 maratónů v 31 dnech.