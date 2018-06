Před 60 lety Čech zvítězil v silné konkurenci na mezinárodním závodě

Před šesti desítkami let poprvé zakraloval jeden z našich historicky nejlepších maratónců na nejstarším závodě svého druhu v Evropě. Pavlu Kantorkovi se při své třetí účasti podařilo Mezinárodní maratón míru ve slovenských Košicích vyhrát. Jmenovec slavného vědce a kreslíře tenkrát ještě netušil, že jeho zásluhou stane na nejvyšším stupínku domácí borec po téměř čtvrtstoletí.

Tehdy 28letý Pavel Kantorek se s jednou roční pauzou přihlásil na třetí nejstarší maratón světa už potřetí. Mezi roky 1955 a 1956 si z 21. místa polepšil skokově hned na čtvrtou příčku. Z Institutu tělovýchovy a sportu Praha se přesunul do Spartaku Praha, aby pak v roce 1958 získal zlato už v dresu pražské Dukly. S číslem 38 na prsou se vřítil do cíle v čase 2:29:37,2. Po dlouhých 24 letech se tak dostal do čela tabulek domácí závodník (tehdy ještě v rámci společného česko-slovenského státu ČSSR - pozn. red.).

Pavel Kantorek byl v té době už poměrně protřelým maratóncem. Tehdy už měl za sebou olympiádu v Melbourne (na 27. příčce s časem 2:52:05; jeho současník Emil Zátopek skončil na 6. pozici s časem 2:29:34; zvítězil Zátopkův dlouholetý přítel a rival Francouz Alain Mimoun s čistým časem 2:25:00), dva předchozí starty na MMM v Košicích i čtvrté místo z proslulé japonské Fukuoky o rok dříve. Dva týdny po svém vítězství na východě Slovenska zdrtil svoji konkurenci také v německém Lipsku a na sklonku roku se opět vydal vydobýt si své ostruhy do Japonska.

Běžec Pavel Kantorek se stal historicky prvním Čechem, který pokořil hranici 2:20:00 na maratónu. Stalo se tak v roce 1959 v Ostravě. Původně běhal mnohem kratší trati, s nimi ale musel přestat kvůli tuberkulóze. Maratóncem díky tubeře.

Kantorkovo košické vítězství je dodnes vzpomínáno jako epický boj dvou gigantů, kdy musel do posledních metrů závodu vzdorovat nástupům Němce Lothara Beckerta, toho času pátého běžce ME. Oba borci na posledních kilometrech sváděli těžké boje nejen mezi sebou, ale i s únavou a křečemi. Kantorek se do Košic závodně vrátil ještě pětkrát. V letech 1962 a 1964 v nich opět dokázal zvítězit.

MUDr. Pavel Kantorek, běžecká legenda. Potkat jej můžete každoročně v Miřejovicích.

facebook J. Burian

Jméno Pavel Kantorek má mnoho lidí spojeno také s kreslenými vtipy běžcova stejnojmenného bratrance. Slavný fyzik a kreslíř žil dlouhodobě v kanadském Torontu. O dvanáct let mladší vědec bohužel loňského srpna zemřel. Bývalý běžec reprezentant žije v Praze. Dodnes jej můžete jako čestného hosta pravidelně potkat třeba na Miřejovickém půlmaratónu.