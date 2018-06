Ten chlap se zbláznil! 14 dní nepřetržitě na běžeckém páse. To ještě nikdy nikdo nedokázal

Rainer Predl občas dělá bláznivé věci, ale blázen to určitě není.

Rainer Predl věří, že ano. Opírá se o mnohaleté zkušenosti a po mnoha jiných projektech se po čtyřech letech chce vrátit zase na pás. „První tři dny to bude trochu bolet. Především tělo si musí znovu najít správný rytmus běhu a spánku, pak už to poběží jak na drátkách," říká k tomu sám vytrvalec. Se samotným spánkem počítá jen na dvě hodiny denně, a to po celou dobu dvou týdnů. „Čím je člověk unavenější, tím méně pociťuje nějaké bolístky," prozrazuje „šílený" běžec svůj osobní recept.

Největší Predlova zkušenost z pásu je dosud nepřekonaný světový rekord v sedmidenním běhu. V roce 2015 se mu na stroji podařilo překonat 853 kilometrů. To představuje výkon necelých 122 kilometrů denně. Nyní Predl počítá s kilometráží hodně přes 100 na každý ze 14 dní. Jako velice zkušený ultrazávodník má už nyní v hlavě ne jeden plán, ale hned tři. Do hry vstupuje celé množství faktorů a ne všechny může sám běžec ovlivnit. Proto svůj nejvyšší cíl dosáhnout čísla 1800 km (128,6 km/den) doplnil ještě o „plán B" s 1500 km (107,1 km/den), a dokonce i o „plán C" s rovnou tisícovkou kilometrů (71,4 km/den).

Rainer Predl má toho na páse za sebou už hodně.

facebook R. Predl

Rekordman předpokládá, že dvouhodinový spánek bude zařazovat mezi 2. a 4. hodinou ranní. U celého pokusu bude po celou dobu zkušební komisař zaznamenávající úplně všechno: uběhnuté kilometry, zkonzumovanou potravu, pauzy na záchod, masáže, spánek... Samotný pás bude úředně zkalibrovaný a nebude jenom jeden. Připravený bude i další záložní, kdyby přístroj nevydržel nápor rekordního pokusu. Samotný rekordní běh bude přenášen živě na internetu a lidé mohou svého oblíbeného borce podpořit i napřímo tím, že se k němu přidají na jiném pásu nebo cyklotrenažeru. Každých 100 zdolaných kilometrů oznámí fitko Megafit, kde se bude celé martyrium odehrávat, vystřelením světlice.

Rainer Predl je velmi zkušený ultramaratonec.

facebook R. Predl

Že jde opravdu o seriózní výkon dokládá také existence dvacetičlenného doprovodného týmu, který se bude o Rainera starat. Mezi členy budou patřit maséři, lékaři, fyzioterapeuti, výživoví poradci a mentální kouči. Ti se budou starat nejenom o samotného sportovce, ale také o zbytek svého týmu, který bude náročné slasti a strasti svého šampiona prožívat spolu s ním.

Predl každý svůj projekt věnuje také dosahování charitativních cílů. Protentokrát se rozhodl věnovat svou dřinu ve prospěch zvířat v nouzi. Za ně bojoval i jeho tragicky zesnulý trenér. Památce na něj bude šílený projekt také patřit.