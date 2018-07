Zázrak? Sluchátka dopomohou rychleji k lepším výkonům

Chcete trénovat ještě lépe, ještě efektivněji, dosahovat ještě lepších výsledků, a to v kratším čase, než by bylo jinak možné? To všechno vám slíbí firma vyrábějící kouzelná sluchátka. Ne, ne, není to utržené sluchátko z Macha a Šebestové, z něhož by se po vyslovení jakkoli bláznivého přání ozývalo: „Ale ovšem!“ Jde o sluchátka sportovně-hudební a novou technologii takzvaného neuroprimingu.