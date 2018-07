TEST: Bezdrátová sluchátka Sennheiser CX Sport - proplouvejte světem běhu se žraločími ploutvemi

Sport, hlavně pokud se mu věnujete soustavně, pravidelně a náruživě, na vás klade stále větší a větší nároky. Jak udržet motivaci na stále vysoké úrovni, jak překonat občasnou nechuť do tréninku? Co takhle nějaká muzika? Ne nadarmo mívaly dříve i bojově nasazené jednotky své hráče na instrumenty, šmidlalo se prý i na palubě potápějícího se Titanicu. Hudba má zkrátka na lidskou psychiku pozitivní, aktivizující vliv. Pokud nechcete dopadnout jako Titanic, možná přeci jen jednou propojíte své uši skladbou od Iron Maiden, v níž je ústředním motivem běh do kopců. Jak to udělat co možná nejstylověji?