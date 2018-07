5 dobře míněných tipů, co si sbalit na ultra

BOTY

Za předpokladu, že nebudete ultra provozovat někde na vyasfaltovaném oválu, se vám budou hodit pořádné běžecké boty do nepohody. Na vysokohorský ultratrail v Rakousku jsem po delším přemýšlení vzal Mizuno Wave Daichi 2. Ze současných bot mi přišly jako nejlepší poměr odolnosti a pohodlí. Na střídavém terénu městské dlažby, lesních stezek s kořeny, horských kamenitých stezek, polních cest i ledovce si vedly výborně. Pokulhávaly jen na rozbředlém ledovci, kde by se uplatnily větší, masivnější zuby nebo špunty. Vzhledem k tomu, že ale tající ledovec tvořil jen cca 3 % trasy, přeci jen šlo o nejlepší možnou volbu. Více špuntovité boty by zase měly nevýhody jinde. Důkladná volba obuvi je klíčová.

Běžecké krosové boty Mizuno Wave Daichi 2 - nepřátel se nelekejte a na bahno nehleďte.

BATOH

Všechny propriety na ultra s sebou budete mít s největší pravděpodobností v batohu. I volba vhodného zavazadla je tak velmi důležitá, protože jej budete mít velice dlouhou dobu na zádech. Měl by:

- poskytovat rychlý a snadný přístup k hydrataci (např. pitný systém, měkké lahvičky s brčky)

- dobře hospodařit s potem (odvádět od zad, odvětrávat)

- být extrémně pohodlný (vyměkčený na důležitých místech, široké možnosti variability nosného systému)

Na Stubai Ultratrail jsem nakonec zvolil Osprey Duro 6. Je opravdu důležité mít batoh vyzkoušený na delší vzdálenosti a určitě mu neodpouštět ani to nejmenší nepohodlí. To, co na deseti kilometrech způsobí jen nepříjemný pocit, může být po padesáti kilometrech příčinou krvavých odřenin.

Běžecká vesta/batoh Osprey Duro 6

OBLEČENÍ

Znáte to: Člověk by měl rád veškerý komfort, ale určitě se nechce se všemi těmi krámy tahat. Jak z toho ven? Zvláště pokud máte na oficiálních závodech předepsané a povinné položky výbavy? Základní běžecký oděv a ještě navíc teplejší triko s dlouhým rukávem a dlouhé elasťáky? Kdo by to tahal?! Elegantní řešení dnes poskytují návleky. Váží jen menší část toho, co by vážilo celé triko nebo šponovky, a přitom udělají úplně stejnou práci. Na ruce jsem nakonec zvolil zateplovací N-Rit Tubenine Warmlet a na nohy spartanské Calf Guards. A ještě jednu výhodu mají návleky: Můžete měnit svůj oděv za běhu, resp. bez velkého zdržování. Během vteřiny můžete mít krátké nebo dlouhé rukávy, během dvou krátké nebo dlouhé nohavice. Stačí je shrnout na zápěstí (kde navíc slouží jako výborné potítko) nebo na kotníky. Bezkonkurenčně rychle tak můžete v horách reagovat na náhlé změny počasí nebo teplotního komfortu.

Zateplovací návleky N-rit Tubenine Warmlet: malý velký pomocník.

SVĚTLO

Pokud plánujete běh přes noc, dobré světlo může být jedním z mála vašich pojítek se životem. Dokonce i když úplně neplánujete běžet přes noc, vyplatí se být připraveni i na variantu, že se výběh trochu protáhne. Čelovka musí být hlavně spolehlivá a odolná. Musí vydržet, když s ní někam spadnete, nebo když bude padat sama. A musí vydržet svítit dlouho a svítit hodně. Naštěstí splnit tyto nároky je v dnešním světě poměrně snadné. Co budete ještě určitě zvažovat, je hmotnost. Já nakonec zvolil Fenix HL40R. Je odolná, má výdrž a volitelnou šířku osvětleného koridoru (tím pádem také jeho intenzitu).

Zoomovací čelovka Fenix HL40R: kovové tělo, integrovaný akumulátor, nabíjení přes micro USB.

TRAILOVÉ HOLE

Při delší výpravě do vyšších kopců je vhodné zvážit také využití holí. Na rovnějším terénu ještě převládají nevýhody: Přeci jen něco váží a jejich použití sníží frekvenci běžeckých kroků. Tyto nevýhody se ale stírají s délkou pobytu v horách a strmostí stoupání. Já je nakonec do Rakouska vzal – a nelitoval jsem. Prvních dvacet kilometrů nebyly potřeba, na zbytku trasy jsem byl ale velice rád, že je mám. Ve stoupáních už nijak nebrzdily krokovou frekvenci a pomáhaly odlehčit nohy. Když přišlo na klesání, byly za velké únavy už také k nezaplacení. V případě, že vám už z kopce povolují stehna a kolena, hole vás s dopomocí rukou udrží ve hře. Má volba padla na Leki Micro Trail Pro. Velkou výhodou jsou jejich rukavičky s rychloupínacím systémem i variabilita možného úchopu.

Běžecké hole Leki Micro Trail Pro: Lehké a účinné.

