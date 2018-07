Najděte správný poměr zátěže a regenerace!

Představte si svou tréninkovou přípravu jako pyramidu, jejíž základ, zhruba dvě třetiny celkového objemu, tvoří „jemná tréninková pošťouchnutí". Pod tímto pojmem je třeba si představit tréninkové jednotky, u nichž ani na úrovni kilometráže, ani na úrovni zátěže nemáte žádné problémy. Trénink nepředstavuje žádnou velkou výzvu kromě zvednutí se z křesla a vykopání se ven. Špičku takové pyramidy (zbývající jednu třetinu) tvoří náročné tréninky, které v těle vyburcují rezervy do stavu maximální připravenosti.

Celková pyramida představuje složení tréninkových jednotek během jednoho týdne a měla by platit nezávisle na celkovém počtu absolvovaných jednotek. O počtu jednotek ovšem také platí, že by měl narůstat jen velmi pozvolna, z nějakého rozumného základu. I zvýšená pravidelnost totiž může přinést intenzivní zátěž i do dní, kdy by běžec neměl vystupovat ze své tréninkové komfortní zóny. Neúměrné zvyšování dávek, přetrénování má na výkonnost ‒ možná pro někoho trochu paradoxně ‒ negativní vliv. Od určité úrovně platí, že čím více trénujete, tím hůře.

TAJNÝ TIP Zátěž a uvolnění by mělo tvořit neoddělitelný celek. Doba potřebná k regeneraci se ostatně odvíjí od fyzické úrovně, od formy, v jaké se zrovna nacházíte. V čím lepší kondici člověk je, tím rychleji dokáže jeho tělo regenerovat.

Také rozložení jednotek během týdne hraje důležitou roli. Po náročném tréninku následuje vždy regenerační den, tj. buďto komfortní běh, nebo rovnou odpočinkový den. Mnohatýdenní tréninkový plán by měl být navíc také složen z náročných a uvolněnějších týdnů, a to v poměru 2-3 týdny náročné na 1 týden volnější. Volnější týden neznamená úplné vyřazení běhu jako takového, ale snížení intenzity a objemu.