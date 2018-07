Běžec kalkuluje: Na kolik přijde účast na závodech?

Každý z běžců už se asi někdy zasnil, jak by to vypadalo, kdyby se zúčastnil třeba slovutného maratónu v Berlíně nebo v Gaudího Barceloně. A hned vzápětí si položil otázku: Na kolik by mě to vlastně celé přišlo? Jeden server na vyhledávání ubytování na dovolenou se do toho opřel a sestavil ekonomický přehled účasti na 46 maratónech po celé Evropě. Takže na kolik že to vyjde?