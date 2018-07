To je česká realita: Kompenzace zadarmo!

Určitě jste už také narazili na dobře míněnou radu, že pokud se chcete věnovat běhání, neměli byste zanedbávat ani jiné pohybové aktivity. Myšleno je většinou protahování, posilování, kompenzační cvičení. Běhání je takové jednoduché střídání levé a pravé nohy, ale co to ostatní? Jestli s tím potřebujete pomoct, možná pro vás máme jeden nápad.

Gun-ex zapojí do hry celé tělo.

Praha to má zase jednodušší - kompenzuje zdarma.

Pražákům je hej, praví se v jedné písni. Konkrétně těm z městské části číslo 2 a 5. Tyto pražské obvody totiž na svém území pořádají tréninky pro běžce, ale i další pohybové aktivisty. A zdarma! No neberte to. „Kapacita tréninků je v podstatě neomezená, kdo přijde, ten si s námi zacvičí. Cvičíme v přirozeném prostředí, tedy venku. Ke cvičení využíváme především vlastní tělo, ale seznámíme se i s některými moderními pomůckami. Tréninky soustředíme na tři aspekty: běháme, protahujeme se pomocí jógy a posilujeme," říká Jakub Vobořil, hlavní trenér Outdoor Training Club.

Sympatické na celém konceptu je určitě to, že se nesnaží vychovávat profesionální sportovce se všemi jejich drily, stresy a napětím. Hlavním úkolem tréninků je naučit zájemce správně se hýbat a rozdmýchat v něm lásku k pohybu. Příchozí potřebuje jen vhodné oblečení a boty, někdy se navíc hodí trochu pití a ručník. Pomůcky žádné nepotřebuje. Většina cviků je nevyžaduje a když na ně dojde, budou mu zapůjčeny. Podle lokality se běžcům a dalším sportuchtivým věnuje jeden z osmi profesionálních trenérů, který je fixní. Je tak snadnější komunikace a aktuální domluva ‒ a vytváří se komunita.

Běžecké a kompenzační tréninky pod dohledem zkušených trenérů.

outdoortrainingclub.cz

Redakce Běhání sídlící na Praze 2 se do jednoho z tréninků zvídavě zapojila také. Na programu bylo zrovna posilování s elastickými lany gun-ex. Z vlastní zkušenosti tak můžeme potvrdit, že to funguje. Stačí pár cviků s využitím svalů v podstatě celého těla a po první lekci nového cvičení se domů poplazíte (samozřejmě radostně). „Pro běžce je kompenzace nesmírně důležitá, znám to i z přímé vlastní zkušenosti. Tak jako se staráme o své auto, vyžaduje i naše tělo neustálou péči. Pokud po něm něco chceme, musíme mu k tomu vytvořit podmínky. Třeba nenechat chátrat svaly, které sice k běhání bezprostředně nevyužíváme, ale které jsou přesto nesmírně důležité třeba pro správný postoj," upřesňuje trenér Vobořil. Jedním dechem také dodává, že čím jsme starší, tím se té údržbě, cvičení budeme muset více věnovat.

Tomu se říká sprint vleže.

outdoortrainingclub.cz

Jednotlivé tréninky mají vždy stejné základní schéma: aktivní rozehřátí s dynamickým protažením, hlavní trénink se zaměřením na celé tělo nebo jeho specifickou část a na závěr důkladné protažení, což se většinou zanedbává. Výhodou je, že jednotlivé cviky lze podle aktuálního stavu kondice nebo nejrůznějších omezení příchozích upravit na míru. Cviky lze modifikovat podle potřeby, mohou být těžší i lehčí. V procesu se prostřídá dynamické i statické cvičení a na své si přijdou snad všechny partie. Trenér vše popíše, ukáže, vysvětlí. Takže co víc si ještě přát? Snad jen, aby nám tímto způsobem vzkvétaly i další části Prahy a nejen její.