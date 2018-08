Nejlepší a nejinovativnější tlumení pro běžce?

G4 u mobilních sítí už nás pomalu začíná nudit svou pomalostí a s napětím už vyhlížíme plošný příchod G5. Jak ale u obuvi? Enko G4 je něco jiného. Ta určitě nezanudí ani trošičku. Je to totiž určitě ta nejzvláštnější bota na běhání, jakou jste mohli kdy vidět. Christian Freschi, který za jejím vývojem stojí a který rovněž založil výrobní firmu, je vlastně letecký inženýr. Rád běhal, než jej dostihla degenerativní choroba meziobratlových plotének. Běhat sice mohl stále, ale bylo to čím dál bolestivější. Dostal nápad vyrobit si běžeckou botu s odpružením, jež by mu pomohla překonat zdravotní handicap. Vývoj trval přes deset let. Nyní má pan Freschi několik patentů a fungující obuvnický závod. Jak se bota zalíbí vám?

Na první pohled určitě překvapí masivní pružiny zboku podešve. Ta je vlastně pevnou součástí boty jen v přední části, jinak s ní hýbe poměrně komplikovaný mechanický aparát. Podrážka je opatřena čtrnácti mohutnými špunty, které by dále měly zvyšovat uživatelský komfort. V krabici s botami najdete i náhradní špunty s příslušným klíčem. Zajímavostí je určitě také přepínací páčka upravující předpětí pružin na chůzi nebo běh. U některých modelů má přepínání ještě několik mezistupňů pro ještě preciznější nastavení podle potřeb konkrétního sportovce.

Výrobce dodává obuv nejen podle standardizovaných rozměrových škál, ale každou velikostní řadu rozšiřuje na sedm modelů podle hmotnosti uživatele (od 45 do 115 kg). Obuv je prý vhodná pro všechny druhy došlapů ‒ jak pro neutrální, tak i pro supinační i pronační. Konstrukce botu předurčuje pro silniční běhy, těžký terén nebo sníh by mohl zapříčiňovat problémy. Velice sympatická je ovšem garance výrobce, že na správném povrchu vydrží bota 2000 kilometrů. U tradiční běžecké obuvi se většinou tvrdí, že potřebuje výměnu po 500-600 kilometrech. Boty vhodné pro dlouhé silniční tréninky jsou k mání za necelých 300 euro. Pokud se vracíte po zranění nebo bojujete s nejrůznějšími komplikacemi, tyto boty by vás mohly vrátit do hry.