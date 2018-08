TEST: Prací prostředek Salto Wash Soft Shell ‒ pereme akrobaticky

Možná si říkáte, že tropická vedra zrovna nenahrávají myšlenkám na softshellové oděvy. Opak je ale pravdou. Právě neskutečné pařáky mne vyhnaly do předsíně trochu poklidit ten binec, co se tam už pár měsíců střádá. Do ruky se mi dostaly třeba i softshellové svršky, které bych dal normálně do skříně, kdyby byly dost špinavé... Jak vyprat funkční prádlo, aby získalo pověstnou zářivou čistotu z reklamních spotů, ale zároveň se nepoškodily všechny ty jeho membrány, nástřiky, nánosy, přelepy a bůhvíco ještě?