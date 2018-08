(NEDĚLE 8:00 Běhání) TEST: Nabíječka Sandberg Waterproof Powerbank 6000 ‒ odolný voják plný energie

Možná to znáte také: Situace, kdy by člověk nejraději všechno rozdupal, kdyby to alespoň trochu něčemu pomohlo. Běžíte celý den, jste vyčerpaní, těšíte se do cíle, který je ale ještě daleko, a v tom nejnemožnějším místě dojdou baterky v přístroji GPS. Nebo se odporoučí mobil, jímž jste zrovna chtěli někomu poslat zprávu, že je všechno v pořádku. A možná bude potřebovat dobít i vaše čelovka. Co s tím?

Pokud zrovna nemáte po ruce civilizaci s dostupnou zásuvkou, powerbanka je jediným řešením, pokud tedy nebudeme uvažovat o solárních panelech, které se pro běžce příliš nehodí kvůli svým rozměrům, nebo o větrných či vodních turbínách, o nichž platí totéž. Něco malého, praktického, skladného ‒ a pokud možno odolného by se více než hodilo.

S powerbankami se v současnosti roztrhl pytel a kromě nejrůznějších kapacit (odvozených většinou od použitých akumulátorů typu 18650) můžete volit i barvu nebo tvar. Kulaté, hranaté, stříbrné, červené, vyvedené v metalýze... To Sandberg WP 6000 zaujme na první pohled svým naprosto nezvyklým tvarem, drsňáckým vzhledem a barevnou kombinací černé a khaki zcela v „military style".

Odolná powerbanka Sandberg Waterproof Powerbank 6000 – zadní pohled na malého obrněnce.

René Kujan

Dánská rodinná firma se chlubí dvojitou kontrolou kvality a pravděpodobně z ní také vyplývající pětiletou zárukou. Tělo WP 6000 tvoří dva černé pláty s jemně strukturovanými plochami a „diamantově" prolamovanými okraji propojenými zelenou pogumovanou základnou. Osmice nerezových šroubků ze spodní strany jako by podtrhovala ambice powerbanky na poli odolnosti a houževnatosti. Specifikace výrobku hovoří o vodotěsnosti, prachotěsnosti a nárazuvzdornosti. Konkrétní údaje ale bohužel chybí. Že vydrží více než standardní nabíječky, je však jisté.

Odolná powerbanka Sandberg Waterproof Powerbank 6000 - svítí a bliká i pod vodou.

René Kujan

Čelní panel nese čtveřici modrých indikačních diod a zcela integrovaný vypínač reagující na dotek. Což se někdy může ukázat také jako nevýhoda. Už se mi stalo, že se po neopatrné manipulaci a odložení powerbanky tlačítkem dolů samo aktivovalo světlo. Teoreticky by mohlo hrozit vysvícení akumulátoru. Určitě bych byl klidnější, kdyby existoval třeba nějaký zámek tlačítka pro přepravu.

Jediným tlačítkem se ovládá jak nabíjení (prosté připojení kabelu a jeden dotek), tak i nouzová svítilna (dva doteky a dlouhé podržení). Nouzová svítilna oplývá světelným tokem o síle laickým odhadem (porovnáním se světelným zdrojem o známé intenzitě) 5 lumenů. Při rozsvíceném světle se dalším dotykem ovládacího tlačítka dostáváme do režimu SOS, kdy baterka automaticky stále dokola vysílá známý kód v Morseově abecedě.

Odolná powerbanka Sandberg Waterproof Powerbank 6000 – pohled na konektory a LED.

René Kujan

Přední zkosené hrany powerbanky pod mohutnými gumovými zátkami ukrývají dva konektory: Micro USB pro nabíjení samotné powerbanky, USB pro dobíjení ostatních zařízení. K dobíječce je k mání také rozsáhlé doplňkové vybavení, které najdete v balení. Semišový sáček se dvěma šňůrkami vkusně ozdobenými dřevěnými korálky, přídavná šňůrka na ruku, malá kovová karabinka na zavěšení, ale hlavně krátký plochý USB kabel. Pomocí malého „Quick Guide" s výstižnými obrázky se rychle seznámíte se všemi funkcemi zařízení.

PLUSY kapacita na dva nabíjecí cykly běžných zařízení vodě, prachu a nárazům odolné provedení vhodné umístění konektorů indikace stavu akumulátoru/dobíjení nouzová svítilna s doplňkovým režimem SOS bohatá výbava v základním balení MÍNUSY chybí zámek spínače CENA kolem 800 korun HMOTNOST 167 gramů (samotná powerbanka) 7,5 gramu (nabíjecí kablík)

Několikrát jsem dobíječku vzal na zkušební výběhy a používal ji doslova a do písmene za běhu. Pytlíček ani ostatní serepetičky jsem příliš neřešil a powerbanku prostě hodil do ledvinky nebo opasku. Ihned se ukázalo, že rohové umístění konektorů, takže kabel nevyčnívá ani zboku, ani zpředu, ale tak nějak mezi, je pro pohybové aktivity strategické. Navíc konektory velice dobře drží kabel, takže ani za běhu se mi nestalo, že by se kabel neustálým natřásáním vypojil (což se u jiných nabíječek stávalo). Udávaná kapacita 6000 mAh postačuje zhruba na dvě nabití třeba chytrého telefonu, chytrých hodinek, GPS, blue tooth sluchátek nebo čelovky.

V praxi to znamená, že vám její kapacita umožní nabít jakoukoli kombinaci těchto dvou přístrojů. Zkontrolujte pak už jen, zda samotný přístroj může být v provozu i v době nabíjení. U telefonu je to jisté, většina čelovek nebo sportovních hodinek to dnes umí také. Je samozřejmě trochu škoda, že powerbanka nemá výstupy hned dva, abychom mohli nabíjet oba přístroje najednou. Reálně by ale situace, kdy vám dojde energie hned u dvou životně důležitých přístrojů, neměla nastávat příliš často. Pokud byste takovou možnost nutně vyžadovali, má Sandberg i takové přístroje v nabídce. Mají ale větší kapacitu, a jsou tudíž větší a těžší. WP 6000 mi z pohledu běžce připadá jako velmi dobrý kompromis mezi kapacitou, velikostí a odolností.