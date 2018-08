TEST: Goal Zero Flip10 – malinká dobíječka pro chvíle pohody

Proč pro chvíle pohody? Protože s malým záložním zdrojem energie se můžete v pohodě soustředit na to, co vás na běhání na dlouhé vzdálenosti baví. Nemusí vás trápit obavy z vybitého telefonu, němých bezdrátových sluchátek, skomírající čelovky nebo, že váš sporttester nezvládne zaznamenat celou trasu. Na kilometrové kolečko v parku powerbanku asi potřebovat nebudete. Vydáváte-li se ale za delším běžeckým dobrodružstvím, bude se vám určitě hodit.

Moderní dobíječky se většinou odvíjí od akumulátorů 18650, které mají výborné výkonnostní parametry a zároveň jsou už cenově dostupné. Na battery packy složené z nich jezdí dokonce i slavná Tesla. Ve Flip10 také jeden najdete, konkrétně z výrobních dílen jihokorejského Samsungu. Velikostně je to taková trošku přifouklá tužková baterie. Díky tomu je i tato dobíječka roztomile malinká a příhodně lehká. 75 a půl gramu z ní tvoří sympatického prcka do kapsy.

Většina jeho povrchu je kovová, plastové prvky vystupují pouze na koncích. V malé hlavici na horním konci powerbanky se skrývá vstupní a výstupní konektor. Se vstupním konektorem si v tomto případě nemusíte lámat hlavu. Nepotřebujete žádný dobíjecí kablík. Flip (v angličtině „Přetočení") je vybaven výklopným USB s celkem pěti různými polohami. V jednotlivých stupních vyklopení konektor fixuje malý odpružený ocelový čep vydávající příjemný cvakavý zvuk.

To může být velmi nebezpečné! Před pořízením některého z Flipů se ujistěte, že netrpíte žádnou neurotickou poruchou jako já. To byste se pak velice často přistihli, jak si například při jízdě metrem pocvakáváte s konektorem stále nahoru a dolů a lidé na vás divně shlížejí. Na druhou stranu je to ale přeci jen společensky akceptovatelnější, než kdyby si člověk v MHD nervózně pohrával třeba se zavíracím nožíkem, že jo?

Zaklapnutý port má ještě jednu zajímavou funkci. Nedivte se, že na něm uvidíte napsaný nápis PRESS a klidně jej zmáčkněte. Na druhé straně, kde má hlavice čtyři malé otvůrky, se rozsvítí modré indikační diody. Pokud svítí všechny, máte 100 % energie k dispozici. S každými 25 % ubude i jedna aktivní dioda. Doba nabíjení ze standardní zástrčky s USB činí dvě až tři hodiny.

Pro nabíjení vašich zařízení (telefon, GPS, sporttester, čelovka, bezdrátová sluchátka...) už budete kabel potřebovat. Jeden šikovně krátký (USB/micro USB) najdete přímo v balení. Flip 10 je k mání v šesti líbivých barvách. Kromě testované matně stříbrné je k dispozici červená, švestková, modrá, šedá a žlutozelená. Kovový povrch má pro běžce jednu drobnou nevýhodu – klouže. Zvláště pokud máte zpocené ruce, zacházejte s powerbankou opatrně, ať vám nevypadne.

PLUSY šikovné rozměry a hmotnost kapacita 2600 mAh (nabíjení 2-3 hod.) výklopné nabíjecí USB indikace stavu baterie/nabíjení hezký design kovového těla výběr ze šesti barev možnost připojit k solárnímu panelu MÍNUSY povrch v ruce klouže HMOTNOST 75,5 gramu CENA 690 korun

Powerbanka oplývá kapacitou 2 600 mAh a výstupním proudem 1 A. To znamená, že třeba sporttester, sluchátka nebo čelovku kompletně nabijete a ještě vám trochu energie zbude. Pokud připojíte moderní, chytrý telefon, vycucne vám celý akumulátor už asi na polovinu svého nabití. Je jasné, že Flip10 má sloužit hlavně jako nouzová záloha, kde hmotnost hraje klíčovou roli. Důležité je, že telefon určitě nabijete na takovou úroveň, že uskutečníte třeba i několik naléhavých hovorů, a zároveň ještě stále můžete např. plně dobít GPS, abyste v pořádku doběhli do místa určení.

Pokud jste energeticky náročnější běžci, existuje i Flip20 s dvojnásobnou kapacitou nebo i Flip30 s kapacitou trojnásobnou. Pokud jste příznivcem značky Goal Zero, pak vás jistě potěší, že jakýkoli Flip je snadno zapojitelný k nabízenému solárnímu panelu.