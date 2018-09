TEST: Odolné brýle Wiley X Vapor ‒ zvláštní agent s povolením sportovat

Americká značka Wiley X k nám přináší novinku ve formě sportovních a outdoorových brýlí, za které by se nemusel stydět ani žádný příslušník speciálních jednotek na ještě speciálnější tajné misi. Ještě než se výrobce představil sportovcům, znala jej totiž pouze americká armáda. Až později přišla myšlenka přenést odolné zpracování i do civilního sektoru. A tak se mohlo stát, že se dnes i běžci mohou skrývat za balistickými skly.

Samotná skla procházejí náročnými testy Amerického národního standardizačního institutu. Například splnění testu HVP představuje odolnost skla i rámu vůči zásahu půlkilového závaží s hrotem padajícího z výšky 1,27 metru. Balistický test obnáší výstřel 3,8milimetrového projektilu rychlostí 700-720 km/h. Opět musí obstát jak rám, tak samotná skla.

Brýle Wiley X ‒ trojlístek střelbě odolných skel.

René Kujan

A taková skla vám Vapor nabízí v sadě hned tři. Tmavé (smoky grey), určené do nejprudšího světla, mají nejvyšší stupeň UV ochrany a k vašim bulvám propustí jen 13 % světla, zároveň nezkreslují reálné barvy. Žlutá skla (light rust) jsou určena do horších světelných podmínek, kde zvyšují kontrast a zmírňují nepříznivý efekt difuzního světla. Jejich světelná propustnost je na úrovni 60 %. Třetí skla jsou naprosto čirá, propouštějí 89 % světla a běžci je využijí asi hlavně za temných večerů, kdy slunce už sice nesvítí, ale nepříjemné mušky poletují všude kolem.

Slovo Vapor znamená v angličtině páru, výpary, což se k tomuto modelu výborně hodí. Samozřejmě se může stát, že vám brýle nějaký závistivec zcizí a pak s nimi zmizí doslova jako pára nad hrncem. Mnohem výstižnější je ale pojmenování brýlí vzhledem k jejich schopnosti odvětrávat. Brýle mají konstrukci „half frame", což znamená, že jejich skla sedí jen v horním rámečku a nejsou rámem klasicky obepnuta kolem dokola. To je pro sportovní aktivity velmi praktické.

Brýle mají poměrně úzké a tuhé nožičky, které je dobře přidržují na hlavě a zároveň se jí dotýkají pouze nad úrovní uší. Dále se rám dotýkají hlavy už jen polštářky nosníku. Brýle jsou tak krásně vzdušné a vy můžete vaporizovat, odpařovat, zkrátka potit se, jak je jen libo.

Brýle Wiley X ‒ zvláštní agent s povolením sportovat.

Vyměnitelná skla velmi pevně drží v rámu. Chvilku asi bude trvat, než najdete ten správný grif, jak je v případě potřeby vyjmout a vyměnit. Nejprve je nutné vycvaknout skla z prostředku rámu, až potom postupně uvolňovat rohová spojení. Dále je třeba také přehodit nosník (nose piece). Nepůjde to přímým tahem, zkuste jej spíše uvolnit pootočením.

Samotný nosník je velmi promyšlenou součástkou brýlí. Na své drátěné kostře nese dva silně gumované polštářky. Tato konstrukce umožňuje velice snadno naohýbat a upravit nosník přesně podle vašich potřeb a tvaru vašeho vnějšího čichového orgánu. Pokud nosíte dioptrické brýle, Vapor je připraven i na přicvaknutí dioptrické vložky.

Brýle Wiley X ‒ pohled na uspořádání skel v pouzdře.

Skla, která v danou chvíli nevyužijete, můžete zasadit do jednotlivých příček v dodávaném pouzdře. Všechna mají také speciální úpravu proti zamlžování. Kdyby to ale přeci jen časem nestačilo, použijte speciální vlhčený ubrousek od americké firmy MotoSolutions dodávaný rovněž v základní sadě. Samozřejmostí je i hadřík na čištění skel. A pokud patříte k těm, co si rádi odkládají brýle do závěsu na krk nebo co si chtějí brýle na hlavě ještě pořádně pojistit (ne že by to tedy zrovna tady bylo potřeba), využijete dodávanou stahovací šňůrku s gumovými návleky. Ty na nožičky brýlí nasunete trpělivými krouživými pohyby, případně použijete kapku mýdlového roztoku. Sedí jako přilepené, i když jim poskytnete třeba jen půl centimetru.

PLUSY balistická odolnost rámu i skel tři vyměnitelná skla do různých podmínek vysoká míra odvětrávání zpod brýlí pevné usazení brýlí na hlavě speciální nosník lze upravit podle nosu bohatá doplňková výbava v základu (propracované pouzdro, čistící hadřík, ubrousek proti zamlžování, šňůrka) rám k dostání v černé nebo světle hnědé barvě MÍNUSY na výměnu skel je potřeba trochu grifu HMOTNOST 34 gramů (brýle) 183 gramů (brýle s pouzdrem a 3 skly) 103 gramů (samotné pouzdro) CENA 3390 korun (existuje i verze s černým a bílým sklem za 2990 korun)

Skořepinové pouzdro na zip je potaženo černou syntetickou textilií s velkým našitým logem výrobce. Je vybaveno poutkem s karabinou a ze spodní strany také páskem s třemi průstupy. Brýle budou v bezpečí i při sebeneopatrnějším transportu a případných způsobů, jak pouzdro uchytit na své zavazadlo najdete určitě větší než malé množství.

Přímo balistickou ochranu, doufejme, nikdy běžci potřebovat nebudou. Je ale dobré vědět, že brýle něco vydrží. Sklo se neroztříští po zásahu odpruženou větví, kaménkem odlétnutým od neopatrného motocyklisty a nerozbily by se ani tehdy, když byste s nimi upadli obličejem přímo na hromadu ostrého kamení. (Pozor! O obličeji totéž platit nemusí.)

Pokud máte zvídavého ducha, najděte si na internetu videa, jak američtí soudruzi zkouší brýle konfrontovat s pneumatickou hřebíkovačkou. Ale nemusíte hned utíkat na internet. Pokud máte ve svém okolí dobrého prodejce sportovních brýlí s nabídkou WX, bude mít někde v šuplíku skla po zásahu brokovnicí. Určitě se s nimi rád pochlubí.