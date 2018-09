Historicky nejstřízlivější běh v Čechách pod taktovkou Sport.cz?

Není žádným tajemstvím, že my Češi jsme přeborníky v pití alkoholických nápojů. Hlavně piva. A vychází to na přední příčky, i když se do statistik zahrnou i sotva narození kojenci. Tohle zkrátka umíme. A jelikož Newtonův zákon akce a reakce platí i na úrovni hladiny etanolu, i taková skutečnost má reakční potenciál. A ten potenciál se zhmotnil do sportovní akce nevšedního charakteru.