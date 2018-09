Co s sebou na kratší ultra? aneb Když chcete strávit osm hodin na zahradě

S blížícími se přípravami na Nejstřízlivější ultra české historie vyvstávaly také otázky co s sebou a co na sebe. Velmi zodpovědně jsem se prohrabal svou běžeckou skříní a botníkem a vybral věci, které by mohly nejvíce odpovídat aktuálnímu vývoji počasí, aktuálnímu vývoji mé kondice a zdraví a aktuálnímu vývoji cen na trhu nealkoholických nápojů. Necháte se inspirovat?

BOTY

Asi nejpalčivější otázka byla, co si vzít na nohy. Úvahy o barevných kombinacích a celkovém sladění outfitu jsem přenechal jiným. Potřeboval jsem něco, co by zvládlo záludnosti zahrady Kliniky adiktologie, tedy chvíli trávu, chvíli udusanou hlínu, chvíli kameny. A co by šetrně zacházelo s mou aktuálně dosti akutně naraženou patou při výbězích i sebězích. Volba po dlouhém a těžkém rozhodování padla na novinku Columbia Montrail Variant X.S.R. Na 70 kilometrů jsem si pro jistotu vzal ještě jiné boty na případnou výměnu v půlce vzdálenosti. Když jsem ale po uběhnutém maratonu výměnu zkoušel, neosvědčila se a já zpátky vklouznul do Variantů.

Důvody této volby:

- dobré a větší tlumení

- podrážka koncipovaná pro časté přechody mezi měkkým a tvrdým povrchem

- celkově velká univerzálnost konstrukce

Univerzální běžecké boty Columbia Montrail Variant X.S.R.

archiv autora

OBLEČENÍ

Co na sebe nebylo zase tak složité vyřešit. Ještě ze Zátopkovy desítky jsem si pamatoval lehkost a prodyšnost nové řady trik Mizuno a sáhnul po Premium Aero Tee. A stejně tak jsem si pamatoval výhody trenek se všitými slipy Nike Distance Short 5". Obrovskou výhodou také bylo, že jsou oba kousky červené, takže vhodně doplňovaly mou další část výbavy ‒ letitou kšiltovku Run Mesh Daybreak s našitými rohy.

Důvody této volby:

- nízká hmotnost, vysoká prodyšnost (triko)

- velké kapsy, pohodlí dvojitých šortek (trenky)

- velké pohodlí, propracovaný a promyšlený design (kšiltovka)

Kšiltovka Nike Run Mesh Daybreak: Prudce funkční a slušivá.

René Kujan

POUZDRO NA TELEFON A SLUCHÁTKA

Trasu jsem chtěl samozřejmě taky zaznamenávat, a to hned dvakrát. Jednou na hodinky, jednou na mobilní aplikaci. Takže vyvstala také otázka, co s telefonem a případně sluchátky, až se budu dopovat muzikou. Lehčí, a hlavně kratší běh už jsem absolvoval i telefonem v kapse, ale 70 kilometrů tak běžet nechcete. Takže nějaké extrémně pohodlné, praktické pouzdro s lehkým přístupem do kapes. Binder! Ve světě sluchátek se dějí různé věci a vývoj jde kupředu sedmimílovými kroky, přesto je mi na takových akcích nejpříjemnější stará dobrá drátová klasika Sennheiser PMX 686G. Rychle do uší, rychle ven, ovládání na kabelu, vysoce odolná proti potu a vodě (2x jsem na zahradě zmoknul), nezašpuntují uši zcela, takže trochu vnímáte i okolí.

Důvody této volby:

- pohodlí, rychlý přístup, pevné usazení za všech okolností (pouzdro)

- dobrý zvuk, odolnost, vnímání okolí, rychlá a příjemná manipulace/ovládání hudby, hovorů (sluchátka)

Běžecké pouzdro Binder Jogger od Mask Gear: Stahovací šňůrka slouží k rychlému doladění usazení.

René Kujan

OBČERSTVENÍ

Nerad se unáhluji se snídaní a vzhledem k tomu, že běh začínal v 7 hodin ráno, neměl jsem moc potřebu jíst. Snažil jsem se do svého po ránu ještě zatuhlého chřtánu natlačit jablko, banán a hroznové víno z četných občerstvovacích stanic po trase. Z domova jsem si pak přinesl ještě pár běžných müsli tyčinek zakoupené ve vietnamském krámku a několik výjimečných rajčatových gelů Squeezy.

K zapíjení pak kromě čaje a kávy na občerstvovačkách přímo vybízely nové limonády Organics od Red Bullu s eko-certifikací v provedení Simply Cola, Ginger Ale, Bitter Lemon nebo Tonic Water.

Důvody této volby:

- nepřeslazené, s příjemnou, slanou chutí oblíbené zeleniny (gely)

- s rostlinnými výtažky, v bio kvalitě, povzbuzující kola (limonády)

Přírodní limonády společně s colou byly vítaným osvěžením na náročné kopcovité trati.

archiv autora