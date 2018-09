TEST: Bezbateriová běžecká blikačka Kalenji Motion Light ‒ starý fyzik jásá

Snad jen v době vrcholného léta nemusí běžec myslet na osvětlení cesty před sebou nebo osvětlení sebe sama. Ta doba už je pryč. Podzim nekompromisně klepe na dveře a tma se o slovo hlásí každý den o něco dříve. Je nejvyšší čas myslet na svou pasivní i aktivní bezpečnost. Co byste tak řekli červené blikačce, u níž se vůbec nemusíte starat o baterie, protože zkrátka žádné baterie nemá?

Běžecká bezbateriová blikačka Kalenji Motion Light - když vás přepadne tma, blikačka už bude připravena do služby (zde uchycená na ledvince).

Našimi testy už pár blikajících záležitostí proběhlo. Fungovaly na monočlánky, akumulátory dobíjené přes standardní micro USB port a podobně. Ale blikačka bez baterek? To tu ještě nebylo! Až francouzský řetězec Decathlon přinesl tuto „novinku", přičemž využil Faradayova téměř dvě století starého zákona o elektromagnetické indukci.

Starý fyzikální zázrak v moderním balení má podobu šest a půl centimetru dlouhé polykarbonátové kapsle s jemně vinutou cívkou a magnetem do válečku uvnitř. Vše doplňuje moderní obvod se čtyřmi červenými LED. Jakmile s kapslí pohnete tak, aby se do třeba jen mírného pohybu dostal i magnetický váleček, červené diody se rozsvítí, probliknou. V běžecké praxi to znamená, že si blikačku umístíte na přiložený gumový pásek se suchým zipem na ruku, nebo jej pomocí spony s vnitřními zoubky upevníte na běžecký batůžek, ledvinku, pouzdro, kapsu nebo jej prostě vetknete za kalhoty či šortky v oblasti horní gumy. Určitě přijdete na tisíc a jeden způsob, jak s blikačkou smysluplně naložit.

Běžecká bezbateriová blikačka Kalenji Motion Light - detail klipu.

archiv autora

Největší výhoda takové věcičky je nasnadě: Ihned připravena k použití. Absolutně bez obav, jestli je čerstvě nabitá nebo jestli už náhodou uvnitř nevytekla baterka. Červené diody probliknou při každém vašem pohybu, každém došlapu. Z tohoto pohledu jsou v přirozené výhodě běžci trpící nadměrnou vertikální oscilací. Co může být na škodu běžeckému stylu, to může být v případě aktivní bezpečnosti velkou výhodou.

Výrobce se chlubí tím, že světlo vydrží 10 000 kilometrů. To i v případě těch největších běžeckých šílenců vydává na několik let ‒ počítáme-li s tím, že ne všechny své kilometry odběhají po nocích. Při testech mělo světlo vydržet více než 10 milionů oscilačních cyklů. To představuje oněch 10 000 kilometrů, když zjednodušeně počítáme s tisícovkou kroků o délce jednoho metru na kilometr.

PLUSY absolutně bezbateriový, bezúdržbový provoz čtyři červené LED praktická spona pásek na ruku v balení výdrž 10 000 km MÍNUSY není úplně vhodná na převážení v autě a pod. chybí údaj o odolnosti vůči vodě VÁHA 33 gramů (blikačka) 11 gramů (pásek) CENA 239 korun

Výrobce neuvádí zhola nic o tom, jak se světlo chová ve vlhku či mokru, zda je vůči němu odolné. Můžeme tak jen s určitou nadějí doufat, že ve své nekonečné prozřetelnosti myslel i na to, že se bude běžec minimálně na některých místech potit jako vepř nebo že se mu občas podaří se světlem i zmoknout. Naše praktické testy zatím ukazují, že minimálně na ošplouch by mělo vydržet. Na ponor jej raději nezkoušejte.

Běžecká bezbateriová blikačka Kalenji Motion Light - blikačka a pásek na ruku.

archiv autora

Krása a jednoduchost indukce je zároveň i největším prokletím tohoto světla. Zřejmě z technických a nákladových důvodů nemá oscilační mechanismus žádný zámek. Magnet nelze zablokovat proti pohybu, pokud si zrovna nepřejete svítit. Blikačku tak není dobré převážet moc dlouho v autě nebo jiných dopravních prostředcích, kde dochází k vibracím. Ty by mohly zbytečně snižovat životnost tohoto jinak šikovného udělátka.

TESTOVALI JSME TAKÉ

Blikačka Fenix HL05 – vyběhněte do tmy s ultra šikovnou věcičkou

Adidas Run Light ‒ malé světlo s velkou funkcí

Ledlenser SEO 5R ‒ mnoho funkcí v malém těle