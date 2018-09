Můj zážitek s medvědem

Support spočívá v ovocných, voňavých čajích a výborné zmrzlině v ceně startovného. Ani na pitnou vodu nebo toaletu jsem čekat nikdy nemusela, v tomhle mají logistiku dokonalou. Navzdory tomu, kolik lidí kroužilo na trase dlouhé 1,5 kilometru. Zaregistrovalo se přes 14 000 lidí, společně jsme naběhali a nachodili 320 812,5 kilometru a nadace tak věnuje 9 624 375 korun na projekty, které podporují znevýhodněné děti. 30 korun za každý kilometr.

Atmosféra byla primárně přátelská, mezi těmi, kteří si přišli ujít pár kilometrů, ale také mezi těmi, kteří se svými výsledky umístili na předních příčkách. Odměnou je vyhlášení na pódiu a pusa na tvář od charismatické Terezy Maxové. A tady je zřejmě také vysvětlení, proč muži na téhle akci naběhají více než ženy. Štefan Krč je na pódiu snad pokaždé. A své „soupeře" vždy podporuje, i když zrovna mají víc kilometrů než on. Letos se Štefan v celkovém pořadí umístil druhý (609 km). A první Jan Čížek (725,5 km), mu na pódiu děkoval za podporu. Na trase povzbuzovali i běžci, kteří se umístili loni a letos se přišli jen podívat.

Rivalita se objevovala mezi běžci z jednotlivých firem, kteří chtěli být nejlepší mezi svými. Buď měli slíbený benefit od zaměstnavatele, nebo se prostě jen hecovali s kolegy. Ti chodili běhat převážně večer, kdy už nebylo třeba se tolik vyhýbat dětem, kočárkům a davům pomalejších běžců i chodců.

S medvědem a Terezou na pódiu.

Olaf Čihák

Trochu toho soupeření jsem si také užila. Šla jsem za tým Báječné ženy v běhu a těsně před koncem se střídalo 10. – 12. místo v týmech. O pořadí v první desítce báječné ženy sváděly boje s Městskou policií Praha. Napínavě to přeskakovalo. MP rychle běhala, báječných žen bylo na trase víc, a tak to přeskakovalo. Báječné se v první desítce nakonec udržely s 3463,5 kilometru, MP Praha jsou dvanáctí s 3427,5 kilometru. Rozdíl nepatrný. Ale zas je jasné, že řada z nich běhala mezi službami, kde se nachodí také dost a přes den byli velice ochotní a ohleduplní.

Po téhle akci věřím městské policii, že jejich uvažování má v jádru pomáhat a chránit. Pro účastníky v jejich tričkách bylo vždy důležitější, aby doprovodili plačící ztracené dítě k rodiči, nepředbíhali ve frontách a podobně. Ona ta ohleduplnost také pár kilometrů sebere a zde se pozná, jaké má kdo priority. V týmech byla první společnost Accenture, která je zároveň jedním ze sponzorů akce. Naběhali 10 072,5 kilometru. Pomáhají během i věcně. Krásné a zaslouženě neochvějné prvenství získali.

O druhé a třetí místo v ženách jsme mohly soupeřit s Barborou Pokornou, ale známe se i z jiných akcí a soupeřit se nám nechtělo. Tak jsme se dohodly, že se nepředběhneme a dojdeme společně na metu 300 mil. Myslely jsme si, že je to 480 kilometrů a poslední noc jsme šly 24 hodin v kuse, ať si tuhle akci završíme po našem.

V noci mi přišel na pomoc Olaf. Nosil mi jídlo, vodu, krém na nohy, vše co je potřeba. Sám tam taky 100 kilometrů nakroužil jen v rámci supportu. Olaf přes 25 let pořádá a chodí terénní dálkové akce, běhat a chodit okruhy je pro něj něco naprosto nepochopitelného. Ale přišel a podpořil, láska dělá divy. Za to mu budu nosit svačinu na stokilometrových pochodech tak dlouho, dokud se zase někde nepoběží okruhy. Na závěrečnou 24hodinovku tedy přišel a přepočítal nám, že 300 mil není 480 km, ale 483! Ne, neztratí se ty tři kilometry v ostatních, je to o hlavě a hlava moje i hlava Barči to moc nedávala.

Do cíle společně a nerozdílně!

Olaf Čihák

Čtvrtá holka, Klára, byla za námi dost kilometrů, neohrožovala skutečnost, že spolu s Bárou půjdeme na pódium, dostaneme pusu na tvář od Terezy a vítězoslavně řekneme, že jsme nesoupeřily, jak duch akce nabádá. A přesto byl před námi boj ujít o tři kilometry víc, než jsme si předsevzaly. Zvládly jsme to! Meta 300 mil pokořena. Sdílené místo v ženách máme druhé a třetí, v celkovém pořadí páté. První žena byla Eva Vaidová s 567 kilometry a v celkovém pořadí třetí. Své vítězství na této akci obhájila Eva již potřetí.

Moment vyhlášení na pódiu byl krásný. Moderátor byl udivený, že je druhé místo sdílené. Tereze Maxové se líbilo, že jsme kroužily společně a první holce, Evě, to také bylo sympatické. Tašky s dárky od sponzorů byly zvlášť pro druhé a třetí místo. V jedné byla poukázka na kosmetiku v hodnotě 4000 Kč a v druhé poukázka v hodnotě 7000 Kč. Barča chodí pravidelně na návštěvu za pacienty psychiatrické léčebny, kteří nemají nikoho, kdo by je navštěvoval. Za rozdíl mezi našimi výhrami vybereme výrobky pro ně a společně jim je dáme. Už se těším až Terimedvěd rozhýbe Prahu příští rok!