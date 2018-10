Mytí hydratačních systémů – domácí výroba čisticích přípravků

Pokud jste vlastníky nějakého toho dromedářího pytlíku, hydratačního vaku nebo prostě picího rezervoáru, či dokonce picího systému jakéhokoli druhu, dříve nebo později na to přijde. Na co? No na čištění přeci! Ať do svých soft flasků s dlouhou hadičkou nebo jiných nápojových udělátek dáváte pouze čistou vodu, nebo i něco ostřejšího, alespoň občasné důkladné vymytí jim přijde vhod. A vám konec konců taky.

Jestli jste už pokukovali po čisticích sadách světových značek, s hrůzou v očích i peněžence jste zjistili, že pod šest stovek se vůbec nedostanete. A to ještě budete rádi. My si teď ukážeme, jak si protáhnout trubky i pytlíky s přímými náklady 28,- korun českých.

Vycházím samozřejmě z předpokladu, že průměrná česká domácnost má něco takového jako kleště, kus čistého hadříku nebo kartáč na mytí lahví. Zbytek si opatříme během našeho rychlokurzu šikovných kopýtek. Co obsahuje standardní čisticí sada z obchodu? Sušák na rezervoár, velký kartáč na rezervoár, malý kartáček na pružině pro čištění hadiček. Velký kartáč teď označíme za zbytečnost, protože je v podstatě shodný s tím, co má vaše maminka nebo manželka doma v kuchyni na vymývání sklenic. Soustředíme se na čištění hadiček a vysoušení rezervoáru.

SUŠÁK NA REZERVOÁR, ZDARMA

Horní polovina snad všech speciálních sušáků připomíná ramínko na šaty. Ta dolní je většinou ve tvaru žebrovaného obdélníku, který je v lepším (a dražším) případě v dolní polovině rozštěpený. Rozštěp umožňuje vysoušení i speciálnějších vaků, které mají uprostřed navařenou vnitřní přepážku tak, aby s měnícím se objemem přepravované tekutiny neměnily příliš svůj tvar. To je praktické na používání, méně praktické na údržbu. Ale my si poradíme.

Drátěné ramínko přeměněné na sofistikovaný sušák na hydratační vaky.

archiv autora

Využijeme nápadné podobnosti sušáku s ramínkem a při příštím nákupu společenského oděvu (pro svou drahou polovičku) požádáme prodavačku, zda by nám u toho nenechala i to pěkné drátěné ramínko. Existují čistě drátěná, kovová, ale jsou k mání i ramínka z potahovaného drátu. Taková jsou pro naše účely lepší, lépe se udržují v čistotě a méně hrozí poškrábání vnitřku vaku. Jelikož sličná prodavačka vaše úpěnlivé prosby nejspíše vyslyší, počítám náklady 0,- Kč.

S ukořistěným ramínkem pak uděláme krátký proces: Jeho spodní část – matematici by to nazvali přeponou trojúhelníka – uchopíme a nemilosrdně ji vmáčkneme dovnitř až téměř do míst, kde se drát splétá do závěsného háčku. Postupujeme výrazně trojdimenzionálně tak, aby nám nevznikla zcela placatá drátěná skulptura, ale námi v půli přehnutá přepona výrazně odstávala od zbytku ramínka. Dále už jen udělátko zasuneme do vymytého vaku, zavěsíme a necháme vysychat. Pomocí tohoto vercajku můžeme vysoušet jak standardní rezervoáry, tak i ty s vnitřní přepážkou.

VYMÝVÁNÍ HADIČEK, 28 KORUN

Vymývání hadiček je asi nejsložitější proces údržby hydratačních systémů. Ale my, čeští šikulové, si poradíme. V domácích potřebách, případně zahradnictví si koupíme vázací drát. Špulku s padesáti metry nula devítky „zahradného drôtu" měli u nás za pěkných 28 korun. Kombinačkami uštípneme kus o délce hadice plus alespoň 15 dalších centimetrů. Kleštěmi pečlivě uděláme na jednom z konců malé očko tak, abychom nepoškrábali hadici zevnitř a drát se hladce protahoval. Na druhém konci utvoříme podobné očko jen s tím rozdílem, že do něj v půli secvakneme proužek čistého hadříku velkého tak akorát, aby v hadičce dobře těsnil, zároveň aby šel ještě provléknout druhou stranou ven. Teď je ten správný čas odstranit z hadičky ventilek i spojku na vak. Pokud to nejde po dobrém, namočte konce hadiček na chvíli do horké vody.

Náčiní potřebné k výrobě čistítka hadiček.

archiv autora

Hotový čisticí přípravek volným koncem provlékneme hadicí. Mokrý hadřík s prostředkem na mytí nádobí pak vtáhneme dovnitř a postupně z hadice vytáhneme druhým koncem ven. Podle potřeby můžeme proces opakovat až do úplného vyčištění, případně také vyměníme hadřík.

Vak myjeme standardním způsobem jako nádobí, jen pozor na agresivní „drátěné" houbičky. Tady přijde na řadu běžná štětka na vymývání lahví. Mycí prostředek používejte co nejpřírodnější, nebo celý systém opravdu důkladně propláchněte. Má totiž ve zvyku docela sveřepě zachovávat příchuť přípravku. Další možností je samozřejmě volba jaru, který vám opravdu hodně chutná.