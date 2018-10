TEST: Kompresní návleky na ruce CompresSport Armforce Fluo ‒ parťák vždy po ruce

Ve světě běhu už jsme si tak nějak zvykli na nejrůznější kompresní návleky, ponožky, podkolenky, šortky a další oděvní součástky. Mají za úkol přiměřeně stlačovat, zamezovat vibracím, pomáhat s regenerací. Všechny se asi zcela právem týkají našich dolních končetin. Málo co jiného lze na běžcově těle produktivně stlačovat, ale něco přeci jen ještě zbývá. Ačkoli lze dnes už poměrně často vidět ladné dívky i chlapce vybíhající i na krátký trénink se slušivými holenními návleky, s rukama si většina běžců vůbec hlavu neláme. Patříte mezi ně?

Do našich uživatelských testů se snažíme zařazovat nejrůznější běžecké vychytávky a našim čtenářům poskytnout co možná nejširší a nejrozmanitější paletu nápadů, co lze úspěšně využít. Návleky na ruce nejsou zrovna nejčastějším zástupcem a horní končetiny jako takové jsou poměrně opomíjenou částí běžcova těla. Asi ne úplně právem. Proto padlo rozhodnutí řádně otestovat Armforce.

Kompresní návleky na ruce CompresSport Armforce Fluo

archiv autora

Abych vůbec o návlecích na ruce začal uvažovat, mě vlastně přinutila až otázka úspory hmotnosti. Nevím, zda je to ta nejlepší motivace k pořizování návleků, ale k dalším výhodám se ještě dostaneme. Teď k té hmotnosti: Také často řešíte, že nevíte, zda si na výběh či závod na sebe vzít triko s krátkým, nebo dlouhým rukávem? Že vybíháte v době, kdy je zima a dobíhat budete za tepla? Že vybíháte v nízké nadmořské výšce, ale budete končit v horách, případně opačně? Krátké triko na sebe, dlouhé do batohu? Tohle dilema za mě návleky vyřešily bravurně.

Kompresní návleky na ruce CompresSport Armforce Fluo - patent na patent.

archiv autora

Nasazené je můžete mít pořád ‒ a podle situace je vytahujete až k rukávům krátkého trika, nebo naopak stahujete až k zápěstí. Natažené vytvoří tepelněizolační vrstvu transportující vlhkost (dají se samozřejmě použít i pod další vrstvou oblečení), shrnuté vytváří výborná potítka. Struktura látky je na návlecích výrazně odlišná na přední, respektive vnitřní a zadní straně. Zatímco vnitřní plocha v ohybu loktů je uzpůsobena k co nejrychlejšímu transportu vlhkosti, hustší tkanina vnější strany tvoří více ochrannou vrstvu.

Kompresní návleky na ruce CompresSport Armforce Fluo - vnitřní strana je vzdušnější.

archiv autora

Přidejte k tomu kvalitní bezešvé zpracování, výběr ze šesti křiklavých barev a hlavně vědecky vyfutrovanou kompresi a máte parádního a vysoce funkčního společníka na své dlouhé výběhy. Není asi třeba dodávat, že kmitání rukou navlečených ve svítivých barvách může významně zvýšit vaši pasivní bezpečnost na silnicích, cyklostezkách nebo v městském provozu. Výrobce opentlil vždy jeden návlek z páru také svojí novinkou ‒ trojdimenzionálními puntíky. Ty oceníte hlavně pro jejich zvýšenou savost a schopnost nastřádaného potu se zase rychle zbavovat. Druhý návlek z páru zůstává hladký, výrobce počítá s upevněním hodinek.

PLUSY příjemná komprese oddalující únavu rukou úspora hmotnosti oproti další vrstvě oblečení výhodné pro regeneraci výrazné barvy zvyšují pasivní bezpečnost 3D body pro lepší zpracování potu z čela a pod. antimikrobiální úprava k dostání v pěti velikostech MINUSY 3D body by mohly být na obou návlecích HMOTNOST 34,5 gramů (pár) CENA 690 korun za pár

Na mých výbězích dostaly svítivě žluté návleky co proto ať už jako potítka nebo jako součást úpravy s dlouhými rukávy či spodní zateplovací vrstva pod chvatně aplikovanou šusťákovkou. Komprese rukou mi vždy vyhovovala i u běhu samotného, což o nožní kompresi ne vždycky neplatí. Ke stahovací výbavě pro běh si každý nachází trochu jiný přístup. Co snad ale platí zcela totálně, jsou přínosy komprese pro rychlejší a snadnější regeneraci. Na návlecích na ruce vám zcela určitě nebude proti srsti ani jejich antimikrobiální úprava.

Kompresní návleky na ruce CompresSport Armforce Fluo - jeden rukáv zůstává hladký, zatímco druhý má integrované 3D-potítko.

archiv autora