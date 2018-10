TEST: Kšiltovka CompresSport Pro Racing Ultralight Cap ‒ něco pro lehkou hlavu

Narazit si něco na hlavu, to přeci umí každý! řeknete si možná. Máte pravdu. Běžci jsou ovšem trošku vybíravější, zvláště když jde o něco tak vážného, jako je třeba jejich dlouhý trénink nebo opravdový závod. To pak pomalu nepoznávají členy své rodiny a celou svou pozornost zaměřují na výběr nejvhodnějšího materiálu. Padne jim do oka i nová čapka předního výrobce?

Na trhu je obrovské množství kšiltovek. Až tak obrovské, že si z nich něco vybrat je téměř nadlidský úkon. „Naštěstí" je většina z nich šita na jedno brdo. Když si je prohlédnete blíže, jsou v podstatě všechny ušité úplně stejným způsobem. Hlavně s napojováním kšiltu na zbytek čepice si nikdo nedělá moc vrásky. Pak to běžci odskáčou už po pár kilometrech hlubokou rýhou uprostřed čela.

To Ultralight Capka (čti „čapka") je jiná káva. Výrobce se sídlem ve Švýcarsku se nebojí pouštět do inovátorských řešení a tohle se mu povedlo. Samozřejmě už čerpá ze své dřívější devizy ‒ skvělých pružných, a přitom pevných, lehkých a výrazně pot odvádějících látek.

Horní část pokrývky hlavy je sešitá ze čtyř přibližně stejně velkých dílů z tenké, hustě tkané látky nepříliš elastické. Tento základ je obehnán páskem výrazně trojdimenzionálně tkané meshové, velmi pružné látky. Pásek se rozšiřuje směrem do čela a ještě výrazněji na zátylku. Právě tato úprava je klíčová. Rozšíření na zátylku výborně obepne patřičnou část hlavy a výborně drží celou čepici na hlavě, i když si ji posunete více do čela nebo naopak. Zboku na pravé straně je našit malý pásek s logem výrobce, který zdánlivě neplní žádnou podstatnou funkci, já jej ale často využíval na bezpečné zavěšení čepice. Lze jím třeba provléknout i karabinku a čepici přicvaknout k batohu a podobně.

Kšilt není jen pouhým kusem materiálu našitým jednoduše ke zbytku. Jeho střední část nese samostatnou přechodovou strukturu, která kšiltu umožňuje lépe se přizpůsobit tvaru hlavy. Výsledkem je mnohem pohodlnější a příjemnější usazení kšiltovky, takže ji na hlavě snesete mnohem déle než čepice obvyklého střihu. Okraj čepice je po celé své délce obšit jemným pružným páskem ve shodné červeni.

PLUSY velice lehká a vzdušná velmi pohodlná dokonale sedí v nejrůznějších úhlech použití rychle vysychá MINUSY spodní strana kšiltu by mohla být černá VÁHA 35,5 gramu CENA 1000 korun

Spodní strana kšiltu je sytě žluté barvy. To byla jediná věc, která mě na této pokrývce hlavy trochu rozesmutňovala. Když jsem si čapku narazil více do očí, žlutá barva iritovala mé zraky, které jsem chtěl spíše soustředit na záludnosti běžecké stezky. Není to nic, s čím by se nedalo v poklidu žít, ale osobně jsem přesvědčen, že každá kšiltovka by měla mít kšilt zespodu černý jako peklo samo. Černá barva totiž nejméně ze všech odráží světlo.

Čepice se mnou absolvovala i běh ze Sněžky ku Praze. Ukázala se jako vysoce použitelná jak za veder, kdy hlavně chrání hlavu a oči před přímými slunečními paprsky, ale výborně sedící kšilt poskytoval také v noci skvělou ochranu proti osvětlujícím reflektorům aut. Na horách plnil funkci ochrany obličeje před krutým, jistě severním větrem.