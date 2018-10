RECENZE: Jason Koop a Jim Rutberg ‒ základy ultramaratonského tréninku

Jason Koop pracuje se sportovci velmi individuálně. Stejnou váhu jako přikládá fyzické přípravě, má u něj i příprava mentální. Na druhou stranu ovšem z vlastní praxe ví, že ultramaratonský trénink není tak složitý, jak se možná může zdát, a jeden logický postup může vést k podstatnému zlepšení, ať začínáte na jakékoli úrovni.

Na knihy podobného typu se píší recenze velice obtížně. Tréninková příručka nemá žádný děj a vědecké poznatky v ní zpracovávané jsou příliš obsáhlé a složité na rozpitvávání na několika málo řádcích. Přesto se pokusím zprostředkovat vám alespoň ducha knihy a naznačit hodnotu jejího případného umístění na polici vaší běžecké knihovny.

Předmluvu ke knize napsal dobře známý americký vytrvalec Dean Karnazes. Není to vůbec náhoda. Autor Jason Koop se totiž poprvé osobně s ultramaratonem setkal, když dělal Karnazesovi support na běhu skrz Údolí smrti, Badwater Ultramarathon. Od té doby jej ultra nepřestává fascinovat. A ‒ jak se sám nezapomíná hned na úvodních stranách knihy pochlubit ‒ mezi jeho svěřenci je nyní několik výborných běžců, s jejichž jmény jste měli možnost seznámit se i na našich stránkách.

Po pár stranách knihy vám začne být jasné, že jestli publikace a Koopův přístup něco opravdu je, pak určitě komplexní. Dozvíte se nejen, jak natrénovat kardiovaskulární systém, rychlost, sílu, ale třeba také své vnitřnosti, specifika trati závodu, jak si správně závod vybrat i jak si správně zvolit cíl, jak odpočívat i jak získat všeobecnou odolnost na mentální úrovni. Autor vychází z toho, že každý z nás má nevyčerpatelné zásoby vůle, odvahy a odhodlání. Je jen otázka, jak je správně usměrnit a využít.

Velký prostor dostává třeba i citové, emoční zapojení běžce do závodů. Jasně se ukazuje, že tvrdě trénovat má smysl pouze na závody, které vás silně přitahují, motivují, zkrátka na ty, jež milujete. Zároveň se na stránkách knihy každý absolvovaný závod stává i dalším tréninkovým stimulem a dalším stupínkem na nekonečném schodišti eskalátoru, po němž ovšem stoupáte v protisměru.

A co se vlastně o ultra dozvíte? Zhruba tak všechno. Ale abych vás trochu navnadil: Třeba také proč potřebujete dost pít, abyste neumrzli, kdy je lepší do kopce jít a kdy běžet, co dělat s puchýři a jak to udělat, aby se moc nedělaly, kolik nejlépe vážit, jak si nastrukturovat tréninky během měsíce, ale i celé sezóny, co kdy jíst a proč... výčet by byl skutečně dlouhý. Autor je ale zároveň dost zkušený a protřelý na to, aby věděl, že každý ultramaratonec funguje trochu jinak. Sám vám naznačuje, že ze zaznamenaného si máte vyzkoušet všechno, ale do své přípravy zakomponovat přednostně ty prvky, které vám nejvíce vyhovují. Tím si získává mou důvěru.

Vydala: Mladá fronta Počet stran: 320 Cena: 369 korun

Kniha je prošpikována nejrůznějšími tabulkami s výsledky výzkumů, grafy i názornými nákresy. I přesto ‒ nebo možná právě proto ‒ se trochu bojím, že ke knize přilnou jen běžci s opravdovými vlohami v oblasti „zicflajše". Určitě nečekejte, že publikaci prolétnete během dvou večerů, a pak už budete moudřejší než ultramaratonské rádio. Bude potřeba se k určitým věcem vracet, některým věnovat delší čas a řádně si je nastudovat (o převádění získaných poznatků do praxe ani nemluvě).

V knize občas narazíte na drobný zádrhel, který je asi u překladů amerických textů nevyhnutelný: Někdy bude řeč například o potravinových doplňcích, o nichž jste v životě neslyšeli a které u nás asi ani nemají ekvivalent. Zmínkami o veleznámých amerických závodech, jež někomu v Evropě třeba vůbec nic neříkají, se už nenecháte rozhodit. O některých z nich jste přece už četli i na našich stránkách!

Velmi kladně hodnotím přítomnost obsáhlého rejstříku pojmů, příkladů tréninku i vzorového plánu v příloze a v neposlední řadě také dlouhého seznamu použité literatury. Mnoho z uvedeného v jiných knihách s podobným tématem není. I takovými drobnými detaily se může prokazovat celková hodnota knihy.