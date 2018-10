TEST: Běžecké boty Saucony Kinvara 9 ‒ s lehkostí baletního mistra

Jaké jsou její přednosti a proč by ji měl běžec či běžkyně zařadit do svého botníku? Hlavní prioritou je využití propracovanější technologie tlumícího materiálu EveRun, který botu odlehčuje a umožňuje tak lepší využití vkládané energie do každého kroku. Kvůli širší špičce působí boty trochu robustnějším dojmem, než jaký dělá při prvních kilometrech běhu. Překvapivě je noha v botě dobře usazená, v patním lůžku drží a nejeví žádný zbytečný pohyb chodidla s rizikem otlačenin a puchýřů.

Povedlo se skloubit komfort, dynamiku a lehkost. Došlap a odraz, který rozhoduje o dynamice a rychlosti, je tak díky zmíněnému materiálu plynulejší, než je tomu u různých gelů, pryže či pěny, které jsou pod patou u jiných běžeckých bot. Jako konzultant v běžecké speciálce, který každodenně diskutuje s lidmi o běžeckých botách, musím říct, že model Kinvara 9 se vymyká a je v několika ohledech specifický. A to nejen svou neotřelou bílou barvou, která mnohým zákazníkům vadí. Po stovce naběhaných kilometrů jsem kromě lehkého zešednutí nezaznamenal jiné negativní jevy a bota stále funguje dynamicky a lehce. Skoro jako druhá ponožka s odrazovou schopností.

Běžecké boty Saucony Kinvara 9 ‒ nová podešev by měla být ještě lepší.

archiv autora

Kinvara 9 je určena pro lehčí běžce s neutrálním došlapem. Rozšířená přední část bot je vhodná pro širší a vyšší typ nártu. Podrážka s minimálním gripem naznačuje, že se tato bota bude nejlíp cítit na silnici, ale ve finále nepohrdne ani lehkým terénem. Když jsem ji ale zkoušel proběhnout v kluzkém a kamenitém terénu v horách, měl jsem co dělat, abych zůstal ve vertikální poloze.

Běžecké boty Saucony Kinvara 9 ‒ širší špička s větším prostorem pro prsty.

archiv autora

Další změnou a inovací je propracovanější uchycení jazyka. To zabraňuje posouvání tkaniček po nártu a vzniku nepříjemných otlaků. Což opravdu funguje a boty tak neruší plynulost delších výběhů častou potřebou úpravy tkaniček. Podle výrobců je tento model ideální především pro maratonský běh, delší tempové tréninky, fartlek či regenerační výběh po náročném závodě, takže takový obojživelník. Dle vlastní zkušenosti musím říct, že nejvhodnější mi Kinvara přijde na závodní půlmaraton. Na desítku je trochu moc „oplácaná" a na silniční maraton bych zase preferoval více tlumících vlastností. Oproti klasickým závodním botám má tento model výhodu v tom, že více šetří kloubní pouzdra kolen a kyčlí při nárazech jednotlivých dopadů na tvrdý podklad.

PLUSY dynamika odolnost lehkost prodyšnost Dynamika, Odolnost, Lehkost, Prodyšnost MINUSY riziko rychlého zašpinění VÁHA 213 gramů (1 bota, pánská UK 9) DROP 4 milimetry CENA 3450 korun

Kinvara 9 se dá pořídit v několika barevných variacích, v kolekci White Noise je její dominantou bílá barva. V této botě se dá běžet s pocitem tanečníka baletu a jemné prvky šedé barvy dokreslují až slavnostní ráz tohoto modelu. Bílá je pro klasickou běžeckou botu barvou netradiční, z pozitivního i negativního pohledu na věc. A jak jsem psal výše, mnoha běžcům se zdá nepraktická a s krátkou životností. Je asi zbytečné dodávat, že po několika proběhnutích se svrchní síťovina rychle zašpiní. Není vhodné prát boty v pračce, snižuje se tak jejich životnost.

Běžecké boty Saucony Kinvara 9 ‒ uchycení jazyka je ještě propracovanější.

archiv autora

Ve svém běžeckém botníku mám několik desítek modelů od různých značek běžeckého vybavení a co se týče vhodného výběru na můj běžecký trénink, jsem poměrně náročný a vybíravý. Tento model ale patří mezi mé oblíbence, které zpestřují mé výběhy. Lehkostí a dynamikou tanečníka baletu na mezinárodní scéně.