TEST: Chytré švihadlo Smart Rope – motivace v technologii, technologie v motivaci

Skákat přes švihadlo nás nutili už v prvních třídách na základní škole. Někdo, většinou dívky si ho hned zamilovaly, jiní spíše méně. A teď nastala doba, kdy bychom se k němu měli zase všichni vrátit, pokud to s během myslíme opravdu vážně. A kdo chce kráčet doslova a do písmene s nejmodernějšími trendy v ruce, ten možná sáhne po Smart Rope. Otestovali jsme pro vás zřejmě nejchytřejší švihadlo, jaké se vám může naskytnout.

Švihadlo, to není jen krása a ladnost pohybu – tedy alespoň v případě, že to někdo umí jako holky z Jump It, se kterými jsme pro vás natáčeli motivační video. Švihadlo je také posilování běžeckého kotníku a dynamického odrazu, zpevňování hlouběji uložených svalů jádra, jak nám připomněl trenér Michal Kulka v jiném našem videu. Švihadlo je nyní i propracovaná elektronika, která vám může zaznamenávat některé charakteristiky tréninku nebo vám s ním přímo pomoci.

Každá pořádná technická hračka má dnes modrý zub bluetooth a tím pádem možnost spárování s telefonem a nějakou tou pěknou aplikací. Jestli jste tohle čekali od všeho možného, ale od švihadla ještě ne, tak nejste sami. Zkoprnělý překvapením, rozechvělý touhou vyzkoušet nejmodernější tréninkové metody jsem se chopil dvou tajemně černých válců a začal poskakovat.

Chytré švihadlo Smart Rope – tak kolik jsem dnes spálil kalorií?

archiv autora

Samotné švihadlo i bez aplikace je schopné počítat jednotlivé otáčky. Že švihadlo s počítadlem už prodávají i ve velkosamoobsluhách nejmenovaných řetězců? To máte sice pravdu, ale ta počítadla jsou mechanická. A pokud jsou elektronická, tak jen do té míry, že počet otáček zobrazují na malinkatém displeji na jedné z rukojetí. Takže jejich počet stejně nemůžete průběžně sledovat, nebo se musíte vždy na chvíli zastavit a počet zkontrolovat. Co byste raději řekli displeji s rozměry odhadem 30x12 centimetrů, jehož čísla by jasně svítila, dokázal by s vámi komunikovat, hlídat cílové počty otáček, odvést vám celý intervalový trénink? A ten displej byste měli vždy před sebou, trochu nad úrovní očí, ať je to pohodlné. Že to není možné? Námitka má jen tři písmena: LED.

Chytré švihadlo Smart Rope – v případě intervalového tréninku zajišťují LED také odpočítávání pauz.

archiv autora

Ve šňůře švihadla je v tenké průhledné trubičce uložena třiadvacítka odolných bílých diod, které svými záblesky vykreslují do vzduchu před vámi vše výše zmiňované. No není to paráda? A teď k aplikaci: Stáhnout si ji můžete zdarma, jmenuje se Smart Gym. Její základní obrazovka nabízí šest možností: prosté počítání, intervalový trénink, nasbírané odznaky, účast v soutěžích, výkonnostní tabulku, historii. Švihadlo bude samozřejmě pracovat i bez telefonu a aplikace, ale proč se ochuzovat o další funkce? Na základní počítání jsme ještě moc mladí, takže přejdeme hned k intervalovému tréninku.

Chytré švihadlo Smart Rope – příklad intervalového tréninku a jeho obrazu v aplikaci (výběr tréninku/odpočet pauzy).

archiv autora

Ten nabízí tři úrovně tréninku pro začátečníky a čtyři pro pokročilé. Stačí kliknout na zvolenou možnost a o všechno ostatní se už stará elektronika. Jednotlivé intervaly jsou zobrazeny na displeji telefonu jako korálky navlečené na šňůrce. Jak přecházíte postupně k dalším a dalším intervalům, korálky se „odfajfkovávají". Odpočinkové mezičasy vám odpočítává samotná aplikace, ale klidně můžete telefon po aktivování tréninku odložit. Švihadlo to taky zvládne. Počítá vám jednotlivé otáčky, jakmile splníte interval, rozsvítí se všechny diody. Jak ubíhá čas odpočinku, ubývají i jednotlivá světla LED, až nesvítí žádná. Je čas na další interval. Takto se to odvíjí až do konce, kdy vám švihadlo při splnění závěrečného intervalu vypíše do vzduchu před vámi „DONE", z angl. „hotovo".

Chytré švihadlo Smart Rope – jsem „Basic“ a mám čtyři odznaky!

archiv autora

Aplikace si pamatuje celkový počet přeskoků za celou dobu užívání a uděluje vám odznaky, ocenění za 100, 200, 300, 500... přeskoků. I to je vítaný motivační faktor k dalšímu cvičení. Pokud svůj účet na Smart Gym propojíte s Facebookem, můžete se účastnit i nejrůznějších soutěží mezi jednotlivými uživateli. I když se ale z nějakého důvodu nepřihlásíte, pořád jste součástí další možnosti – leaderboardu. V něm se zobrazuje žebříček všech aktivních uživatelů s počtem přeskoků za den, týden nebo celkově. Hned tak vidíte, jak si asi stojíte a možná na základě posouzení žebříčku přidáte ještě pár dalších přeskoků navrch. Že by další nenápadná motivace do cvičení?

Chytré švihadlo Smart Rope – příklad leaderbordu.

archiv autora

Na závěr se můžete pokochat svou historií. Data jsou k dispozici za týden, měsíc a rok. Kromě počtu přeskoků se sledují také spálené kalorie a čas strávený aktivním cvičením. K dispozici je také zprůměrovaný záznam, který vám řekne, kolik v průměru uděláte přeskoků za jeden trénink, kolik v průměru kalorií spálíte a za jaký čas a navíc průměrný počet přeskoků za minutu. Jsem unešen a poskakuju i v kanceláři, dokud na mě nepřijde někdo se zakaboněným obličejem.

PLUSY kvalitní držadla i ložiska počítadlo přeskoků velký svítící displej v nastavitelné úrovni délka se kupuje na míru chytrá elektronika komunikující během tréninku bezplatná mobilní aplikace velká výdrž akumulátoru nabíjení přes micro USB velký motivační potenciál MINUSY spíše nevhodné na venkovní použití HMOTNOST 308 gramů (velikost M; bez pouzdra) CENA kolem 2600 korun

Samotné chytré švihadlo se kupuje na míru stejně jako konfekce L, M, S, XS, na trhu jsou dokonce i čtyři různá provedení madel. Naše testovaná jsou prostě „black". Švihadlo se dodává i se šviháckým přepravním pouzdrem. Držadla skrývají uvnitř elektroniku, která se dobíjí pomocí micro USB po odklopení víčka madla, jež byste měli mít při cvičení v levé ruce. Podle poblikávajícího symbolu na víčku poznáte, zda je zařízení v provozu, máte připojení s telefonem nebo že už je baterka pod 20 %. Jak na tom jsou baterie, ale zjistíte i z aplikace – údaj je tam jednak explicitně uveden, jednak se symbol švihadla v pravém horním rohu odbarvuje podle aktuálního stavu akumulátoru. Pootočením úchopu levého držadla v ruce si můžete nastavit výšku zobrazovaných údajů ve vzduchu před vámi. Po několika minutách nečinnosti (odpojení od aplikace/bluetooth) se zařízení samo vypne. Nabíjení trvá kolem dvou hodin a pracovat má švihadlo zvládnout až 36 hodin, což představuje více než měsíc každodenních hodinových tréninků.

Chytré švihadlo Smart Rope – nabíjení probíhá pomocí standardního micro USB.

archiv autora

Samozřejmě má i nejvyspělejší technika nějaké ty mouchy. Povaha přístroje napovídá, že je spíše pro vnitřní (doma, tělocvična, posilovna, kancelář...) než venkovní použití. Švihadlo jednak není vodotěsné, jednak by ale na hrubém povrchu například asfaltu nebo betonu mohlo časem dojít k poškození LED komponentu. Když to ale srovnám s tím klasickým švihadlem, co jsem si tuhle koupil za 60 korun... Žádná kvalitní ložiska, žádné kvalitní lanko. Dřevená držadla, budiž, dřevo mám rád. Že se ale konopný provaz nijak neprotáčel v rukojetích, mělo po dvou dnech používání za následek jeho přebroušení o hranu madla a celkovou zkázu švihadla. To mě motivovalo. To mě motivovalo k tomu, že jsem se poohlédnul po něčem lepším, co mě bude víc motivovat. A jak to máte vy?