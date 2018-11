Krosový hattrick: Trojnásobný vítěz Velké Kunratické prozrazuje recept na úspěch

Jaký je recept na vítězství ve Velké Kunratické?

Tento závod je dost specifický svým profilem, vzdáleností i intervalovým startem. Jelikož je to krátký závod s výběhy a seběhy, jsou zde potřeba rychlost, síla i vytrvalost. Tyto tři vlastnosti se vzájemně vylučují, takže se spíše hledá nějaké optimum, nějaká rovnováha. Intervalový start, to zase běžce láká start přepálit. Na trati jsou zúžená místa, kde není možné předbíhat. Proto je také dobré umět běžet hlavou. Rozvrhnout si síly tak, aby mu v závěru nechyběly.

Čím to je, že letošní počasí nepřálo rychlejším časům? Podle mnohých bylo počasí lepší než loni.

To je sice pravda, když je teplo, tak to teoreticky nahrává lepším časům. Na druhou stranu zem je změklá, teď hlavně myslím výběh a seběh z Hrádku, takže bota nedrží tak dobře. Když je přimrzlo, některá místa mohou více klouzat, ale zmiňovaný výběh a seběh z Hrádku bude lépe držet. A když se běží v tretrách, tak ani nějaká namrzlá místa na trati nemusejí být překážkou. Jaké je ale nejlepší počasí na Kunratickou, to je dost diskutabilní.

JAN JANŮ • člen Mizuno teamu, od roku 2011 český reprezentant v běhu do vrchu • několikanásobný mistr ČR v běhu do vrchu • trojnásobný vítěz VK v roce 2016, 2017, 2018 (nejlepší čas 11:20,1) • 3. místo v celkovém výsledku SP v běhu do vrchu v 2016 • 6. místo v běžecké části Dolomitenmann 2018 • 2. místo na švýcarském mistrovství v běhu do vrchu 2018

Zmiňoval ses o tretrách, ty tento závod běháš v tretrách? Po seběhu z Hrádku je asfaltová rovinka, neběží se ti špatně po asfaltu s tretrami?

Ano, běhám tento závod v tretrách. Svůj první ročník jsem tady běžel v krosových botách a právě na ledové plotně mi to uklouzlo a upadl jsem. Od té doby běhám Kunratickou v tretrách a je to lepší. Letos jsem běžel v Mizuno Geo Splash 6. Na asfaltové rovině jsem po asfaltu přeběhl pouze pár kroky přes mostek, jinak jsem běžel po krajnici. Takže tretry vlastně nejsou žádný problém.

Jan Janů na své další cestě za vítězstvím.

archiv J. Janů

Kdo tě trénuje? Často závodíš v zahraničí, máš někoho, kdo ti tyto závody zařizuje?

Trénuje mě Miroslav Wastl, jsem pod jeho vedením už desátý rok. Jeho styl trénování mi vyhovuje. On mě zná, má mnoho zkušeností i z vlastní běžecká kariéry, takže nemám důvod ani potřebu trenéra měnit. Jediná nevýhoda je, že spolu trénujeme na dálku. Trenér je v Pardubicích, já u Nového Města na Moravě. Takže si voláme a jednou za čas do Pardubic na trénink přijedu. Závody v zahraničí mi zajišťuje Roman Skalský z našeho týmu.

Jan Janů kopce zkrátka umí.

archiv J. Janů