Pro novou botu šel s nožem! Teď má vlastní firmu

Debaty o dopadu chodidla a jestli je správně přes patu, přes špičku nebo přes něco úplně jiného, se v české kotlině rozvíjely ve větší míře minimálně od doby, kdy vyšla kniha Zrozeni k běhu. Od těch časů i u nás každý ví, že se běhá přes špičku, a tak někteří bez jakékoli přípravy přetěžují svá lýtka i achilovky, dokud nedojde k úrazu. I pokud měl autor knihy McDougall pravdu a je to pro člověka tak přirozené, moderní člověk přeci jen bude potřebovat nějaký čas, než se do tohoto přirozeného stavu zase dostane.

To Španělé jdou na to rovnou: Neumíš dopadat jinak než přes patu? My tě to rychle odnaučíme! A na světě je bota FBR NOA, přičemž první tři písmena vlastně tvoří také název nově vzniknuvší firmy z Alicante. Faster & Better Runners, rychlejší a lepší běžci, FBR, to si nová firma klade za cíl. Nový výrobce neskrývá, že čerpal svou inspiraci z minimalismu, tedy něčeho, co napodobuje přirozený běh Keňanů nebo mexických Tarahumarů a co také slibuje nižší míry běžeckých zranění.

Enormente agradecidos al diario @elmundoes y en especial a @gemagmarcos por dedicarnos este fin de semana un fantástico artículo tanto en la edición de papel como en la digital 👉https://t.co/oFXHsfdOQF ¡Mil gracias! #running pic.twitter.com/F64KFPta3Q — FBR (@fbrconcept) 19. listopadu 2018

Zakladatel Franc Beneyto říká, že na vývoji své nové boty pracoval pět let a výzkum prováděl v součinnosti s univerzitou ve Valencii. Výsledky prý jsou slibné. Původně chtěl svůj nápad nabídnout některé ze zavedených společností, ale žádná z nich neprojevila o jeho průlomový výrobek zájem. Tak si byl nucen založit vlastní firmu. Nyní prodává boty slibující díky plné aktivaci kotníku méně zranění a rychlejší jízdu. Novinka vyjde na 139 eur.

TIP: Pokud ještě nemáte odvahu na španělskou botu, můžete zkusit boty Newton pracující na podobném principu. Zde na to ovšem výrobce šel z druhé strany a naopak něco málo přidal pod špičku místo ubírání pod patou. Bota tak vypadá mnohem „standardněji". Naše redakce už pro vás testovala model Kismet a Distance 5.

A jak nápad vůbec vznikl? Když Beneyto jednou přemýšlel o přirozeném běhání a nepřirozeném dopadu na patu, vzal do ruky nůž a patu ze svých běžeckých bot prostě odřezal. „Ten pocit síly a svobody byl neskutečný. Kotník se začal chovat jako pružina a katapultoval mě dopředu při každém kroku," popsal první krůčky své průlomové boty pro španělský deník El Mundo.