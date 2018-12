TEST: Přenosný reproduktor House of Marley No Bounds ‒ budete koukat jako puk!

Říkáte si, že přenosný reproduktor není zrovna tradiční součástí běžcovy výbavy? Určitě máte pravdu. Respektive budete mít pravdu, dokud nezačnete mít děti a nebudete se snažit skloubit svůj tréninkový harmonogram s tím, co vám doma přibylo. Už tušíte? Naše redakce pro vás z nepřeberné a nepřehledné nabídky současného trhu vybrala něco, co ji nejvíc oslovilo. Nejen po technické stránce, ale třeba i po stránce toho, jak sympaticky producent k celé své výrobě přistupuje.

Přenosný reproduktor House of Marley No Bounds

The House of Marley (HOM) možná trochu připomíná jméno známého jamajského hudebníka a rastamana Boba Marleyho. Ne náhodou. Firma se otevřeně hlásí k dredatému prorokovi harmonie, lásky a míru. Své hlavní sídlo má v Británii, kde zpěvák dlouhou dobu žil a tvořil. A aby to nebylo jen o společném jménu, i dnešní firma ‒ kromě toho, že na jejích výrobcích najdete jamajskou trikoloru ‒ se snaží o šíření míru a lásky. Smotnutého jointa v balení s repráčkem nenajdete, ale budete stejně opojeni, až zjistíte, že výrobce používá kvalitní recyklované materiály, ty přírodní dokonce jen z certifikovaných udržitelných zdrojů. Část zisků firmy míří do nadace podporující nejrůznější charitativní a environmentální projekty. To zní vcelku společensky zodpovědně, že? Za každý zakoupený výrobek HOM navíc firma vysadí jeden strom.

Přenosný reproduktor House of Marley No Bounds: Samotný obal je malé umělecké dílo.

archiv autora

A proč zrovna reproduktor? Při společném tréninku s některým ze svých tří synů občas narážím na problém „Kterak toho neposedu udržet v kočárku?" Kromě několika násilných variant, které vás určitě napadnou (no fuj!), existuje ještě taky jedna příjemná, a to dokonce pro obě strany. Co mu takhle pustit na telefonu krtečka, nebo alespoň nějakou mluvenou pohádku, vykazuje-li zrovna potomek drobné tendence k usínání? Jasně, odpovědí je moudrý telefon, jenže tam ten zvuk většinou stojí za prd, navíc je jeho maximální intenzita často nedostačující pro venkovní použití za pohybu. A tak jsem sáhnul po tomhle puku se stříbrným stylizovaným M uprostřed.

Přenosný reproduktor House of Marley No Bounds: Dětský kočárek se mění na oázu čistého zvuku a příjemného poslechu.

houseofmarley.cz

Reproduktor připomíná tvarem větší hokejový kotouč se zaoblenými okraji. Jeho přibližný průměr je 10,5 cm při výšce asi 5 cm. Kromě malé jamajské trikolory vystupuje nad půdorys přístroje už jen smyčka z lanka na jeho zavěšení nebo připevnění (součástí balení je pro tyto účely také pěkná karabinka). Z levé strany najdete nenápadnou trojici složenou z tlačítka vypínače, bluetooth a krytky konektorů pro nabíjení a připojení přes 3,5mm kabel. Zprava se schovávají tlačítka +, - a play/pause, který se rovněž používá pro příjem a ukončení hovorů. Ano, reproduktor má zároveň také mikrofon, takže je využitelný i jako handsfree.

Přenosný reproduktor House of Marley No Bounds: reproduktor, karabina, dobíjecí kabel.

archiv autora

Čelní, „poslechovou" stranu reproduktoru zakrývá patentovaná látka Rewind utkaná ze 30 % z recyklované organické bavlny, ze 30 % z recyklovaného konopí a ze 40 % z recyklovaných PET lahví. Další použité plasty jsou také recyklované, stejně tak papír, z něhož je obalová krabička reproduktoru. Korek, ze kterého je vyrobena zadní strana repráčku, je organický ‒ přírodní, vypěstovaný s ohledem na udržitelnost využívání přírodních zdrojů a stejně tak i sklizený a zpracovaný.

Přenosný reproduktor House of Marley No Bounds: detail krytky konektoru.

archiv autora

PLUSY čistý a jasný zvuk kompaktní, téměř kapesní velikost vysoká odolnost proti prachu a vodě (ve vodě plave) jednoduchý, čistý design výdrž 10 hodin možnost využít jako handsfree (integrovaný mikrofon) použity přírodní a recyklované materiály výběr ze čtyř barev (černá, šedá, červená, tmavě modrá) výrobce část zisků používá na pomoc druhým výrobce za každý zakoupený kus zasadí jeden strom MINUSY stručný mezinárodní návod by mohl být obsáhlejší HMOTNOST 280 gramů (reproduktor) 6 gramů (karabinka) CENA 1770 korun

Přenosný reproduktor House of Marley No Bounds: Návod je poměrně stručný.

archiv autora

Na své malé rozměry má drobný reproduktor velmi jasný a sytý zvuk. Pokud mu prostřednictvím bluetooth svého telefonu nabídnete kvalitní muziku (myšlena kvalita záznamu a následné komprese digitálního souboru), velmi mile vás překvapí. Že se o něj budete venku bát? Co když s ním dítě praští do nějaké louže, nebo mu nedejbože upadne třeba do potoka nebo do Vltavy? Žádný problém, má certifikaci IP67 (absolutní prachotěsnost, vodotěsnost na ponor do hloubky jednoho metru na 30 minut).

Přenosný reproduktor House of Marley No Bounds: zadní strana.

archiv autora

A jestli vám skutečně spadne do vody, vězte, že jej přírodní korek nadnáší tak, že pěkně plave. Parádní je i výdrž až 10 hodin v provozu (po několikaminutovém nevyužívání se automaticky vypíná), nabito máte přes micro USB asi za dvě hodiny. O stavu nabíjení a připojení informuje drobná kontrolka červené/modré barvy. Udávaný dosah, který při běhání s potomkem ani nemáte šanci využít, je 30 metrů. Už víte, proč se reproduktor jmenuje No Bounds, Bez omezení? Nevím tedy, jak vy, ale jestli chci za něco utrácet peníze, pak jsou to určitě výrobky firmy, která ví, jak se svými penězi správně naložit. K tomu jí i nadále dopomáhej Puk!