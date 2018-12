UDĚLEJ SI SÁM: Magnetický držák na kabely sportovních sluchátek – rychle a za hubičku

Jestli běžce dokáže něco pořádně naštvat, pak je to určitě bimbající kabel od sluchátek, když si chce svou strastiplnou tréninkovou pouť zrovna zpestřit nějakým pěkným výběrem islandského metalu. Máte pravdu, dobrá sluchátka mají speciální kabely potlačující vedení zvuků – tedy těch zvuků šířících se po nich v důsledku rytmického narážení do vašich součástek, nikoli těch vítaných metalových. A určitě by dobrá sluchátka měla mít i nějaký ten miniaturní kolíček na prádlo, kterým ale zrovna nebudete upevňovat čerstvě vyprané ponožky na šňůru, ale kabel od sluchátek ke svému oblečení. Někdy by ale i v těchto případech přišlo nějaké to držení navíc vhod. Bimbání je zkrátka mor a my se ho snažíme vymýtit.