TEST: Běžecká vesta Reebok Thermowarm Deltapeak ‒ dobrý přítel, tepla pán

V zimních měsících je prvořadou starostí každého běžce uchovat si nějaké teplo. Alespoň to zbytkové. Alespoň pro své tělesné jádro, když to nepůjde jinak. Zima na běžce vytahuje dvojsečný meč. Z jedné strany je trápí ostřím mrazů, z druhé strany je nutí více se oblékat, což mnohdy ústí do nadměrného pocení, rychlejšího odvodu tepla... a do nepozorného běžce už se opět zatíná ostří mrazu. Obléknout se tak akorát je umění pilované po celé měsíce, roky a generace. Nejspíše právě dobrá běžecká vesta představuje rychlou zkratku ke kýženému tepelnému komfortu.

Nová vesta od Reeboku má jeden, ale velmi důležitý úkol: udržet váš trup v teple, zároveň jej nepřehřát, což by mohlo vést k nepěknému efektu tepelných ztrát popsanému výše. Na svoji mohutnost poměrně lehký svršek je určen k běhání či jakýmkoli dalších fyzickým aktivitám, které vás napadne dělat za ne zrovna příznivých teplotních podmínek. Vesta je zamýšlena jako druhá nebo třetí vrstva na základní první, případně ještě lehce zateplovací druhou vrstvu. Všechny vrstvy pod ní by měly být schopny odvádět pot od těla. Vesta pak tvoří poslední, vrchní strukturu, která udržuje vygenerované teplo u těla, aniž by příliš zatěžovala další váhou.

Běžecká vesta Reebok Thermowarm Deltapeak - Podpaží zůstává dobře odvětrávané.

Základní a jedinou složkou použitého materiálu je osvědčený polyester. I tady najdete asi jeho nejznámější formu do studeného počasí ‒ flís. Na vestě jsou použité ještě další dvě tkaniny z vláken stejného chemického složení. Struktura, která asi nejvíce zaujme, je jakýsi polyesterový „manšestr" s pravidelnými téměř půlcentimetrovými pruhy nadýchané látky prostřídané tenkým prodyšným tkanivem. Poslední strukturou je tenoučká látka se zvýšenou odolností proti pronikání větru.

Běžecká vesta Reebok Thermowarm Deltapeak - Detail polyesterové tkaniny podobné manšestru.

Základem vesty je pruhovaná látka připomínající manšestr. Jejím hlavním úkolem je zadržování tepla, proto ji najdete kromě kapes úplně všude. Na ramenou a zádech je navíc ještě překrytá tenkým neprofoukavým materiálem. Obrovské boční kapsy se zapínáním na zip tvoří odspodu flís, který je příjemným překvapením také zevnitř kapsy. Horní, vnější vrstvu kapsy vytváří opět praktický neprofuk.

Běžecká vesta Reebok Thermowarm Deltapeak - Kapsy jsou velké a teplé, určitě si je oblíbíte.

Nahoře je vesta zakončena krátkým stojacím límečkem s příjemným flísovým podšitím. Dolní část tvoří široká manžeta. Zadní dolní část je prodloužená tak, aby dostatečně kryla záda při nejrůznějších fyzických aktivitách. Průstupy pro ruce jsou opravdu velké, takže nijak neomezují v pohybu ani nepřispívají ke zvýšenému pocení v podpaží. Vesta je celorozepínací s kosticovým zipem. Spodní léga zipu je značně široká a pevná natolik, že se zip opravdu do ničeho nezakousne. Horní měkká „garáž" na jezdec zipu (tzv. chin guard) účinně brání poškrábání brady nebo krku od zakončení zipu.

Běžecká vesta Reebok Thermowarm Deltapeak - Krycí léga hlavního zipu dobře zabraňuje skřípnutí.

PLUSY kombinace zateplujících materiálů zvýšená odolnost proti větru na zádech, břiše, ramenou prodloužený zadní díl objemné kapsy na zip hlavní zip se spolehlivou légou a chin guardem kosticové zipy s vyšší odolností proti zamrzání MINUSY drobné pacičky na jezdcích zipů se hůře ovládají HMOTNOST 325 gramů CENA 1999 korun

Běžecká vesta Reebok Thermowarm Deltapeak - Detail vnitřní části stojacího límečku s flísem.

Naběhané zimní kilometry ve vestě Thermowarm Deltapeak naznačují, že se jedná o kousek, který zimní běžci určitě budou milovat. Reebok je jeden z menšiny výrobců, kteří pochopili, že běhající člověk je zároveň tak trochu také sysel, který hlavně za špatného počasí potřebuje někam deponovat spousty věcí. K obligátnímu telefonu, klíčům a kapesníkům najednou přibývají nejrůznější šátky, rukavice, čepice, záložní šusťákovky... To všechno se vám do téhle vesty určitě vejde. Její kapsy jsou skutečně obrovské. Navíc s kosticovými zipy, které jsou odolnější proti zamrznutí než klasické spirálové. Příjemný flís uvnitř krásně hřeje, takže v případě nutnosti mohou rozměrné kapsy posloužit i jako místo pro zahřátí zkřehlých prstů. Parádní je i kombinace tří různých materiálů, které poskytují značnou ochranu i proti větru.

Běžecká vesta Reebok Thermowarm Deltapeak - Titěrné packy na zipech se hůře hledají a ovládají.

Bylo by možné na tomhle zimním skvostu ještě něco vylepšit? Při používání jsem narazil na drobný zádrhel v případě jezdců zipů. Jejich malé ovládací pacičky s protiskluzovou úpravou se za pohybu hůře hledají a v rukavicích budete mít problém otevřít si kapsu, i když zastavíte. U zimního oblečení by měly být packy určitě větší. Pokud se pro vestu rozhodnete, řádně si ji v obchodě vyzkoušejte. Velikost M, která mi běžně dobře sedí, je u vesty trochu větší, což může vyhovovat, pokud pod ni budete nosit tlustší vrstvy. Na vyloženě běžecké použití by mohla být lehce menší a více na tělo.

Běžecká vesta Reebok Thermowarm Deltapeak - Kosticový zip jen tak nezamrzne.

