TEST: Běžecké kompresní legíny 2XU MCS Run – do stejné řeky vstoupíš dvakrát

Jasně si uvědomuji, že tuhle značku už poměrně dlouho vídám na nejrůznějších běžeckých akcích, viděl jsem ji určitě i někde prodávat. Ale přiznám se, že jinak mi „ZXU“ nic moc neříkala. Nějaká komprese, to určitě... a ty tři písmena, to bude něco čínsky v transkripci do latinky. Já bloud! Vzdálenější pravdě jsem snad ani nemohl být. Pravdou tedy je, že Čína není od Austrálie ze všech států zase úplně nejdál, ale za trefu bych to asi úplně neoznačoval.