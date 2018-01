TEST: Běžecká bunda Nike Aeroshield – luxusní štít proti živlům

Nastala doba živlů. Tedy ne že by předtím živly neexistovaly, ale tipnu si, že jsme si jich s klesajícími teplotami začali zase o něco více všímat. Lezavý vítr snižující naši tělesnou teplotu, nízké teploty nechávající ježit veškeré zbytky našeho ochlupení zděděného po prapředcích. A do toho všeho ještě třeba déšť nebo déšť se sněhem. Jdete i přese všechno uvedené ven běhat? Pak budete potřebovat něco, co vás ochrání před živly, zároveň ale nebude příliš těžké, tlusté, nepropustné..., aby nedocházelo k nepříjemnému přehřívání. Je nový přírůstek do našich uživatelských testů tím pravým řešením?