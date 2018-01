TEST: Krosové běžecké boty Reebok All Terrain Super 3.0 – kůže jako hroch, zuby jako krokodýl

Krosové běžecké boty Reebok All Terrain Super 3.0 - svršek přechází do jazyka.

Název téhle boty mluví za vše. Vyběhnout s ní můžete do jakéhokoli terénu. Kamení, bahno, skály, rozbředlý sníh, nic jí není cizí. Jen na silnici si spolu moc neužijete, i když i tam je v nouzi dobrá (než vás asfalt nezavede k další pořádné oranici). Ale kdo by běhal po silnici, že? To by přece byla potupa. Ani ne tak pro ty boty, ale pro vás.

Rozená trailovka nezná strach a k běhu v terénu se hrdě hlásí. Poznáte to na ní na první pohled. Bezešvý svršek působící už od pohledu divoce a odolně. Má nízký profil, aby měly kotníky maximum prostoru pro svou práci. Je z pevné síťované látky hojně vylepšované gumovými navářkami v místech největšího zatížení. Špička, boky, pata – to všechno je připraveno na to nejhorší, setkávání s ostrými hranami kamenů nebo klacků.

Vnitřní bok (a špička) je navíc jemně zoubkovaný tak, aby usnadňoval šplh po laně, a to i za přítomnosti hrubých nečistot, bahna. Síťování má svoje opodstatnění a výhody. Kdy proběhnete hlubokou louží, přebrodíte řeku, právě se vynoříte z bahenního příkopu, potřebujete, aby voda co nejdříve v co největším množství opustila vaši obuv. Zapomeňte na nějaké membrány. Ty jsou pro slečinky, co nohama stírají rosu na kolejích. V terénu jsou na nic. Do bot by vám nateklo vrchem a membrána by akorát zabraňovala rychlému odtékání vody. Super 3.0 jsou super i v tom, že kromě pro vodu snadno prodyšného svršku mají i zabudovanou drenáž. Kolem špičky jsou v mezipodešvi kanálky, kterými může voda odtékat ven. Navíc při běhu každý váš prudký došlap působí jako pumpa, jako kompresor v pravidelných rázech vyhánějící vodu ven.

Taky šněrování a jazyk se zcela podvolil strategii nejdrsnějších terénů. Jazyk tvoří kompaktní součást svršku. Z vnější strany svršek plynule přechází do jazyka a ten je tak vlastně od samotné boty oddělený jen ze strany vnitřní. Tak se může bota přizpůsobit výši a šíři vašeho nártu, ovšem počet mezer, kterými do boty může pronikat bahno nebo třeba drobné kamínky či písek, se snížil o 50 %. Jednoduché, elegantní a chytré řešení.

Očka na tkaničky jsou zcela zapuštěná do svršku a vůbec nevystupují na povrch. Tvoří vlastně integrovanou součást pogumování v oblasti nártu. Tenčí kulaté tkanice neposkytují příliš prostoru pro zachytávání bahna či sněhové břečky. Jazyk má hned čtyři očka na provázání tkanicemi, což dále zvyšuje jeho skvělou stabilitu. Marně přemýšlím, jestli jsem něco takového už někde na nějakých jiných botách viděl.

PLUSY odolné materiály prodyšný svršek drenážní mezipodešev zapuštěná očka tkanic velice stabilní jazyk multifunkční podrážka MÍNUSY špatná přilnavost na mokrém hladkém povrchu HMOTNOST 255 gramů (jedna bota, pánská EUR 42) CENA 2999 korun (katalogová cena)

Podrážky, nejdůležitější součást krosové obuvi, jsou na samostatnou kapitolu. Každý výrobce krosek hledá přiměřený kompromis mezi pohodlím, které běžec hlavně na delších štrekách určitě potřebuje, a pevností, kterou zase vyžaduje terén. Řešení Reeboku se, zdá se, povedlo. Unikátní drenážní mezipodešev shora doplňují vlepené prodyšné a perforované vložky, zdola podrážka ozubená tak, že by se za takový chrup nemusel stydět ani krokodýl nilský. Velké čtverhranné gripy s pyramidovou podstavou probíhají v šikmých řadách napříč patou i přední polovinou boty. Uprostřed chodidla, pod podélnou klenbou najdete pás hustých, jemnějších obdélníkových zoubků, které jednak usnadňují balancování například na kládách, lanech, fošnách a podobně, jednak šplh po laně. Podrážka je navíc zpevněná proti možnému proražení ostrými hroty. Na vyložený problém jsem se Super 3.0 narazil na mokrém hladším povrchu. Tam, kde se nemohou zachytit špunty a zuby podešve, gumová směs situaci nezachrání – boty až příliš ochotně kloužou. Týká se to třeba mokrých chodníků nebo skal. Je samozřejmě otázka, kolikrát se s něčím takovým potkáte na překážkovém běhu.

Superky jsou boty vpravdě spartánské. Nenajdete na nich blyštivá loga ani nejmodernější odstíny zářivých barev. Na to se spartany neběhají. Přesto jsou svým způsobem vymazlené. Ale všimnete si toho hlavně vy, když je budete mít na noze (a dost možná budete rádi, že tam máte právě tyhle), diváci Spartan Race nejspíš uvidí jen cosi obalené špínou a bahnem. Ale crossoví běžci už vědí svoje: Co je důležité, je očím neviditelné.