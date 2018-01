TEST: Sportovní triko Mico Light Skintech Odor Zero – se stříbrem proti zápachu

Také vám nevoní běžné sportovní prádlo, které začne zapáchat snad hned poté, co se na něj podíváte s úmyslem se trochu hýbat? Příčinou zápachu sportovního oblečení není ani tak náš samotný pot, jako bakterie, které jej začnou rozkládat. S těmi se dá v běžných podmínkách bojovat dvěma cestami. Buď své prádlo budete mít z vlny, která množení bakterií přirozeně potlačuje, nebo opatříte své svršky drahými kovy.

Triko Mico Light Skintech Odor Zero - vážně nesmrdí

Triko Mico Light Skintech Odor Zero - do všech ročních období.

Triko Mico Light Skintech Odor Zero - stejným způsobem vyvedené najdete zevnitř i pokyny k praní.

Tím osvědčeným drahým kovem je v poslední době stříbro. Molekuly stříbra. Nanotechnologie a takové ty věci. A právě stříbrnou cestou se rozhodl jít i italský výrobce sportovního oblečení. A není to ledajaký výrobce. Pamatujete ještě „Alberto Tomba, na sjezdovce bomba!"? Tak přesně tenhle Alberto si vybral Mico jako svoji značku. My jsme ji vyzkoušeli prostřednictvím trika s krátkým rukávem, které vypadá úplně obyčejně, ale obyčejné není.

Vzhledově se jedná o bílé triko s krátkým raglánovým rukávem z jemné polypropylenovo-polyesterové tkaniny. Vlákna této tkaniny jsou opatřena molekulami stříbra a stříbro jak známo rovněž brání bakteriím, aby se množily. Tímto způsobem je zajištěno, že tričko zůstane použitelné a nezapáchající po dobu podstatně delší než běžná sportovní trika. Nanotechnologie zajišťují, že přítomnost stříbra neovlivňuje další vlastnosti textilních vláken a stříbro by se z nich nemělo odlučovat ani během praní, takže by účinnost proti zápachu měla zůstávat nezměněna.

Pro další pohodlí a komfort přišel výrobce pouze s plochými, na zakončeních rukávů a trupu téměř neznatelnými švy. A ještě jedna podstatná drobnost: Na triku nenajdete žádný otravný lísteček, který pak musíte ustřihnout nebo odpárat jeho jemný šev, aby vás pak někde na krku nebo na boku neškrábal. Tohle Italové vymysleli dobře – všechny údaje z lístečku jsou prostě a jednoduše vetkané do vnitřní strany spodního lemování. Má to hned dvě výhody. Jednak se nemusíte zaobírat otravným lístečkem, jednak se symboly nikdy neseperou. Výborné řešení!

PLUSY technologie Odor Zero účinně zabraňuje zápachu jemná, pružná a přilnavá tkanina neomezující v pohybu dobrý odvod potu odpadají nepříjemnosti spojené s běžně používanými všitými lístečky MÍNUSY bílá barva je méně praktická HMOTNOST 98 gramů CENA pod 1000 korun

Používáním trika se nikdy nepodařilo uvést jej, co se týče jeho pachové stopy, do takového stavu jako běžná sportovní trika bez úpravy. Látka svou jemností připomíná spíše přírodní materiál a velmi příjemná zůstává i při celodenním nošení. Je pružná a přizpůsobivá ve všech směrech, výborně odvádí pot a nijak neomezuje v pohybu. Triko lze nosit jak samostatně, tak jako první vrstvu oblečení na zimu. Výrobce udává jeho čtyřsezónní využitelnost. Pro někoho, kdo trénuje téměř denně a nemá čas se neustále zabývat výměnou věcí, jde o ideální běžecký doplněk. Triko lze použít několikrát po sobě, aniž by nějak utrpělo vaše zdraví nebo společenská pověst.