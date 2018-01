Nesmeky – borci do ledových cest

Zimní trénink je v plném proudu. Ačkoli to v nížinách vypadalo několik dní na trhání fialek (ano, na zahradě nám vykvetl i petrklíč), v horách je sněhu přece jen o trochu více, vydrží déle a někdy napadá i do nížin. A také bude tát, nebo nás vlivem střídavých teplot bude trochu zlobit. Povolí, roztaje, umrzne – a na cestách je to tak trochu o ústa.

Můžeme tak před tím utéct na silnici, nebo na běhací pás. Ale proč se zříkat terénu a zasněžené přírody jako z Mrazíka? Dokonce i tehdy, je-li na cestě od kraje ke kraji jen a jen led, nemusíte to vzdávat. Jděte do nesmeků!

Nesmeky jsou protiskluzové návleky na boty, které vám na ledě opravdu pomohou. Než vyběhnete někam do supermarketu, zasurfujte na internetu. Zatímco před deseti lety bylo na výběr snad jen ze dvou druhů hodících se nyní leda tak pro neběhající sousedku venčící obtloustlého jezevčíka, nyní si můžete vybrat hned v několika kategoriích i cenových hladinách. Liší se podle materiálu – od jednoduchých pásků na běžné chození po opravdové sněhové řetězy, které vás podrží v tom nejtěžším terénu. Na botu se jednoduše navléknou, přičemž jedna velikost pokryje zhruba tři velikosti obuvi. Některé lze ještě pomocí pásku dopnout přesněji, takže již nehrozí sklouznutí z obuvi, ani uklouznutí na cestě. Stojí v průměru několik stokorun, za ty hodně vychytané zaplatíte okolo tisícovky. Investice ale stojí za to, zejména pokud rádi běháte zimní horské závody. Vybírat můžete ze značek Veriga, SCALOgrip, DueNorth, Artimade a další, jen pozor na napodobeniny. Ty sice vypadají na první pohled stejně, ale to je tak všechno. Do dvou týdnů na nich sjedete hroty, pokud vám cestou rovnou nepopadají. A za „ušetřené" peníze si můžete pěkně natlouct.

Pro váš zimní běh budou dobrými pomocníky Veriga Run Track. Podrží vás na každém terénu a v každém tempu. Silikonová poutka snadno navléknete a nesmeky vám tak spolehlivě drží. Jejich žlutá barva vám napomůže k viditelnosti na silnici. Spodní ocelový „podvozek" je připraven na časté použití a je odolný i za velmi nízkých teplot. Sněžné řetězy a hroty na nich zvládnou i tu nejšílenější cestu. A jako bonus je tu praktické pouzdro, kam můžete schovat buďto samotné návleky, když je na nějaké příjemnější cestě na čas sundáte (a nemáte od nich všechno mokré), nebo na další nezbytné drobnosti pro váš běh: telefon, šrajtofli či klíče. Na opasku je i držák na láhev, a tak vás na dlouhém běhu v horách nic nezaskočí.

Nesmeky Ice Track se budou hodit do horského terénu. Připomínají na pohled něco mezi horolezeckými mačkami a sněhovými řetězy (mačky však nenahrazují) – a podobně jako předchozí model se hodí (nejen) pro závody jako LH 24. Součástí je i zde pouzdro pro uložení mokrých nesmeků nebo jiných pokladů do běžecké kápézetky. Pokud vám šlapou na paty vaši běžečtí potomci, jsou k mání i v dětských velikostech.

Nesmeky Due North mají hroty z velmi tvrdého a odolného karbidu wolframu. Wolfram je sám o sobě nejtvrdší kov, který má vysokou odolnost proti opotřebení a tím pádem také dlouhou životnost, až 10x vyšší než ocel. S nimi se nemusíte bát pustit se do směsi ledu, prašanu i trochy bláta s popadaným listím.