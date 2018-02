Čtvrtstoletí fúze termálních lázní a maratonů: Johannesbad Thermen-Marathon

Bad Füssing patří v Německu k nejvýznamnějším lázeňským lokalitám. Nedaleko od českých hranic a co by kamenem dohodil od hranic rakouských vytváří společně se dvěma dalšími místy takzvaný dolnorakouský lázeňský trojúhelník. Obec s ne více než osmi tisíci obyvatel je možná malá svou rozlohou, nikoli však svým významem. V husté síti hotelů a lázeňských zařízení uvízne radostně a dobrovolně několik milionů návštěvníků za rok. Letos místo oplývající léčebnými vodami upevnilo své postavení i ve světě sportu.

Také jste si vždy kladli otázku, kdy vlastně začíná maratonská sezóna? Její konec zcela jistě předznamenává podzim a ještě v listopadu se najde pár významných závodů, v prosinci už pak běhají takhle dlouhé trati jen opravdoví šílenci a masochisté. Říkáte si, že je určitě potřeba přes zimu nijak významně nezchřadnout, na jaře trochu potrénovat, takže takový květen by mohl být ideální? Omyl! Ti, kteří znají Johannesbad Thermen-Marathon, vědí, že maratonská sezóna začíná pravidelně první víkend v únoru.

Letos to snad platilo ještě více než kdy jindy. Jeden z významných závodů našich západních sousedů totiž právě oslavil čtvrtstoletí své existence. Nápad na pořádání tohoto zimního klání sice pocházel z německých hlav, ovšem jak je i v Bavorsku zvykem, nejdůležitější věci se řeší u piva. Tento zvyk se zrovna projevil na opačné straně zeměkoule, když chmelový mok protékal německými hrdly ve městě New Yorku. Cesty vzniku byly spletité, výsledky ale po všechna léta překonávaly samy sebe. Dnes patří lázeňský maraton – v ceně startovného je samozřejmě i vstup do lázeňského komplexu – mezi nejvýznamnější závody svého druhu v zemi.

„Naším cílem byly vždy štěstím rozzářené obličeje závodníků v cíli," říká hlavní manager závodů Thomas Richter. Jeho tým věnuje přípravě stovky soustředěných hodin a on sám, ačkoli kromě jiného řídí také jeden z největších místních hotelů, ještě krátce před půlnocí objíždí celou trať a kontroluje, zda je vše tak, jak má na zítřejší závod být. Jeho ochranná ruka spočívá na závodech od roku 2008. A jak se bodrý muž k vedení maratonu dostal? „Jednou za mnou přišli, že už tady závody nemá kdo dělat, jestli se toho nechci ujmout. Řekl jsem: Jasně, to by neměl být problém," směje se dnes Richter, který se inovací určitě nebojí. Prosadil například jednotné (a nutno podotknout, že velmi slušné) startovné na všechny závody. „Vycházel jsem z úvahy, že ti chudáci maratonci musejí uběhnout ze všech nejvíc kilometrů, tak proč by měli ještě taky ze všech nejvíc platit?" Sympatická logika, co říkáte?

Thomas Richter má proč být spokojený. Johannesbad Thermen-Marathon nepropadá hrozivým trendům zbytku západní Evropy, kde počty maratonců stagnují nebo dokonce klesají. Zatímco ostatní běžecký svět na západ od nás jede na módní vlně půlmaratonů a maratony postupně zanedbává, tady jim počty přihlášených stále rostou. Genius loci? Skvělá organizace? Vstup do obrovského lázeňského komplexu s bezpočtem bazénů s horkou vodou uvnitř i pod širou oblohou? Možná všechno dohromady.

U jubilejního čtvrtstoletého ročníku se setkali i nejvýznamnější atleti současnosti a minulosti. V Bad Füssing jste mohli zahlédnout olympijského maratonce Philippa Pfliegera z nedalekého Regensburgu. Ten si tu letos dal závod na 10 kilometrů a dokázal ho vyhrát v čase 29:30,51! Další známá tvář patřila Günterovi Zahnovi, který v roce 1972 donesl olympijskou pochodeň do Mnichova. A patronát nad závody letos nepřevzal nikdo jiný než Regina Halmich, bývalá dlouholetá mistryně světa v boxu.

Trať závodu využívá téměř výhradně cyklostezky a v rovinatém kraji tak dává naději na kvalitní výsledky. V tomto bodě hraje samozřejmě svou roli také počasí – a letos vyšlo skvěle. Pokud se tedy dá věřit americkým vědeckým soudruhům, kteří prý dospěli k přesvědčení, že ideální teplota pro uběhnutí více než 42 kilometrů leží někde na úrovni pěti stupňů Celsia. Letos se sice startovalo do padajících obrovských sněhových vloček, ty ale mohli k ospravedlnění svých špatných výsledků použít snad jen zbabělci. Pořadatelé nemíjí své finanční prostředky na zaplacení účasti několika Keňanů, jež by pobrali prvních deset míst v každé kategorii, takže na vítězství můžete pomýšlet třeba i vy. Vypisován je závod na 10, 21,1 a 42,2 kilometrů plus školní závod na 1800 metrů.