TEST: Nachlazení a chřipky útočí? Zatočte s nimi po ryze českém způsobu!

Pamatujete si ještě na ty doby, kdy sousedé navrátivší se zrovna z dovolené od moře žehrali na situaci České republiky, kterážto žádné moře nemá? Tak si představte, že to není pravda! Je to lež jako věž! V Luhačovicích, v podhůří Bílých Karpat mají jedno pradávné moře pod zemí. A k našemu velkému štěstí toto moře skrz různé vrstvy zemské kůry vyvěrá až na povrch, takže se dá stáčet do lahví a vyrábět z něj další užitečné preparáty. Naši předci se rozhodli tomuto přírodnímu daru říkat Vincentka. A jestli vás měli rodiče aspoň trochu rádi, dávali vám ji pít vždycky, když jste byli nemocní.

Dnes je doba mnohem dál. Od roku 1669, kdy najdeme v historických pramenech první zmínku o léčivé vodě, jsme se dostali přes první plnírnu z roku 1820 až k roku 1996, kdy zpackaná privatizace na nějakou dobu zcela zastavila produkci, až po dnešek, kdy v Luhačovicích vyrábějí nejen lahvovanou minerálku, ale také nespočet doplňků pro posílení imunity, co se horních cest dýchacích týče.

Voda samotná je z chemického hlediska složená tak zajímavě, že se velice podobá vnitrobuněčným tekutinám našeho těla. Obsahuje jód, uhličitany, chlór, sodík, fluoridy kyseliny borité... a to všechno přispívá ke skutečnosti, že Vincentku lidské tělo velmi dobře snáší i ve větších množstvích, aniž by způsobovala jakýkoli dyskomfort třeba v žaludku. A zároveň mám takový pocit, že to je u nás asi jediná minerálka, která se statečně drží skla a neriskuje svou kvalitu v plastových obalech. (Pamětníci si samozřejmě pamatují na doby, kdy ještě před revolucí byla naopak průkopníkem v oboru plastových lahví. Ta doba je naštěstí pryč a s novým vlastníkem a novou stáčírnou se navrátil i zdravý rozum.)

Pro nás jako běžce je nesmírně zajímavé léčebné působení vody na horní dýchací cesty. Ale kdyby vás zlobil třeba i žaludek, dvanácterník nebo střeva, žlučník, slinivka nebo játra, tak jste také na dobré adrese. Obsahem minerálních solí dokáže minerálka opět navodit vyvážené vnitřní prostředí po velkých ztrátách tekutin při náročném sportovním výkonu. Také pomáhá udržovat přirozenou schopnost naší nosní sliznice (která je za nepříznivých okolností vstupní branou infekce do organismu) se čistit a našemu řasinkovému epitelu náramně prospívá. Proto je voda výborná jako prevence i léčebný prostředek při infekcích horních cest dýchacích. O jejích kvalitách dobře vypovídá třeba i skutečnost, že nosní aplikace není věkově nijak omezena, dobře ji snášejí děti už od narození.

ZAJÍVAMÝ FAKT Milovníky Vincentky najdete i na letošní olympiádě v Jižní Koreji. Například naši biatlonisté Michal Krčmář a Ondřej Moravec jsou jejími zarytými uživateli.

Sám používám Vincentku pravidelně na doplňování tekutin a minerálů po tréninku. Ne že bych jí pil celé hektolitry, používám ji spíše jako speciální doplněk stravy. Po delším běhu si dopřeju polovinu sedmičkové láhve, výjimečně celou, když těch kilometrů bylo alespoň několik desítek. V průměru to vychází asi tak na dvě až tři lahve za týden. V době, kdy píšu tento článek, právě ležím sklácen zlou respirační chorobou, vlna nachlazení se nevyhnula ani mně. A zoufám si, že jsem neobjevil dříve také luhačovický nosní sprej a pastilky.

První den choroby mne zasáhla silná rýma. Aplikoval jsem tedy nově pořízený nosní sprej, co se mi do nosu vešlo. Moc volného místa tam tedy nebylo, i tak to ale stačilo na to, aby se mi do druhého dne nos značně uvolnil a z trvalé obtíže se stalo občasné smrknutí. Na rozbolavělý krk jsem okamžitě aplikoval pastilky tu s příchutí bylinnou, tu s příchutí ovocnou. I tady dochází k výraznému pročištění, uvolnění a zklidnění. Od nynějška mám v plánu aplikovat pastilky i sprej pravidelně jako prevenci. A začnu s tím hned, jak se uzdravím! Dokonce jsem si pořídil i starter pack Nasalis.

TAJNÝ TIP Patříte-li mezi milovníky kávy, zkuste svůj oblíbený nápoj barvy tmavé čokolády zapít sklenkou Vincentky. Její minerální chuť vám umožní požitek výrazně prohloubit. Navíc minerálka zneutralizuje kávou překyselený žaludek.

Tady do plastové konvičky nalijete minerální koncentrát, rozředíte vlažnou vodou a pak si zahrajete na jogíny a kouzelníky v jednom – jednou nosní dírkou naléváte, z druhé voda vytéká ven. Tento postup hygieny nosních dutin je znám několik tisíc let, minimálně tedy v Indii, kde mu říkají néti. A opět se dá používat jak při akutním zánětu, tak jako prevence. Je neuvěřitelné, jak rychle lze přirozenými prostředky tělu pomoci dostat se zpět do formy. Nosní sprej i proplachování přispívají k obnově přirozeného prostředí v našich horních cestách dýchacích. Navíc pěkně pomáhají při vysychání sliznic například v přetopeném prostředí nebo při dlouhém cestování, dlouhém pobytu v klimatizovaném prostředí. A pastilky používají i zpěváci na udržení hlasivek ve formě. Takže pokud si při běhu zpíváte, využijete prevenci i takto.

Navíc jsem si zjistil, že výroba je stále pevně v českých rukou, takže lze oprávněně hovořit o naší velké česko-moravské tradici. Dalším bonbónkem jsou dobré ceny za vysoký výkon zcela přírodního materiálu. Pod 30 korun za sedmičku ve skle? To je cena lepší než za pivo! Nevím tedy jak vy, ale já za takových okolností v hospodě už ode dveří volám: „A mně, prosím, sklenici Vincentkovy limonády!