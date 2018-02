Funkční trénink a běžecké boty. Jde to dohromady?

Správný běžec se nezabývá jenom během, ale dbá i na ostatní druhy zdravého pohybu a kompenzuje, kde může. Důležitost takového počínání na našich stránkách dlouhodobě podtrhujeme. Pokud se ale vydáte do nějaké té haly nebo posilovny na funkční trénink, zvažte použitou obuv. Ukazuje se totiž, že běžecké boty ‒ zkonstruované na jiný druh pohybu ‒ nejsou nejlepší volbou. Cvičení v nich je jednak méně efektivní, jednak ale také méně bezpečné. Mnohem vhodnější je speciální tréninková obuv. Proč?

Příklad rozložení tlaku v běžeckých botách Reebok Floatride. Čím růžovější barva, tím větší tlak. Tady se tlak více rozkládá do celé plochy.

Příklad rozložení tlaku nohy v tréninkových botách Reebok Speed TR. Čím růžovější barva, tím větší tlak. V tréninkových botách směřuje opora do míst, kde ji nohy nejvíce potřebují.

Představte si, že byste se chtěli vydat na silničním kole do terénu. Nadřeli byste se. A možná si ublížili. Není to proto, že by silniční kolo bylo špatné, ale prostě bylo zkonstruováno k něčemu jinému.

A s běžeckou obuví na funkčním tréninku je to stejné. „Už se mi stalo, že můj svěřenec nebyl schopen udělat správně dřep, ale když jsem ho vyzul z jeho super tlumených běžeckých bot, tak najednou žádný problém neměl," vypráví Adam Buček, zkušený trenér, CrossFiter a šéfredaktor specializovaného časopisu Powerful. „Často se setkávám s tím, že lidé provádějí cvik tak technicky špatně, že v něm prostě nemohou pokračovat a následně trpí bolestí kolen nebo zad. Málokdy ale hledají příčinu ve špatně zvolené obuvi."

Běžecká bota byla zkonstruována na dopředný pohyb. „Byla navržena tak, aby poskytovala kvalitní tlumení a podporovala běžecký krok," říká Aleš Tvrzník, autor několika knih o běhání a pracovník armádní vědecké laboratoře CASRI, která disponuje sofistikovanými přístroji pro měření nejrůznějších parametrů obuvi.

Stabilita a všestrannost. Jdou tyto vlastnosti proti sobě?

Naproti tomu na boty pro funkční trénink jsou kladeny daleko různorodější nároky, protože atleti při workoutech podstupují mnohem různorodější zátěž. Pohybují se všemi směry, skáčou, prudce brzdí. A boty jim musí sloužit také jako kvalitní opora při cvičení s velkou činkou. „Tréninkové boty proto musí být hodně všestranné," říká Adam Buček. „Musí obstát při dynamických výskocích, sprintech nebo třeba při šplhu na laně. A především musí být stabilní kvůli manipulaci z těžkými předměty nejrůznějších tvarů."

TRÉNINKOVÉ BOTY PRO FUNKČNÍ TRÉNINK jsou stabilnější jsou odolnější lépe fixují nohu podporují pohyb jakýmkoliv směrem zabraňují nadměrné pronaci cvičení je bezpečnější cvičení je efektivnější

„U funkčních tréninků je variabilita došlapu mnohem větší. Tréninkové boty musí nohám poskytnout oporu a stabilitu. Při cvičení s činkou se noha nesmí propadat," líčí Aleš Tvrzník. A jeho slova potvrzuje i trenér Buček: „Při tréninku potřebujete stabilitu, a tu běžecká bota prostě neposkytne. Pokud si na záda naložím 100kg činku a chci dělat dřep, všechny ty tlumící vrstvy boty se začnou různě kroutit, bortit a nepřirozeně stlačovat."

Tlumení je někdy na škodu

První rozdíl je viditelný hned na první pohled. U běžeckých bot je daleko silnější vrstva tlumící mezipodešve, což je dané tím, že při běhu musí bota eliminovat více vertikálních rázů při došlapu. U tréninkové boty je tlumení zbytečné, komplikovalo by správné provádění cviků.

Měření na běžecké a tréninkové obuvi ukázalo, že z hlediska distribuce tlaku se tato obuv velmi liší. U tréninkové boty je zatížení rozloženo lokálně, nikoliv plošně. Je tedy směrováno do míst, ve kterých noha skutečně potřebuje oporu. Naopak běžecká bota tlak rozkládá do větší plochy, aby ulevila kloubům.

Zcela jiný svršek

Samostatnou kapitolou je svršek. V případě tréninkových bot musí být pevnější a odolnější. Také opatek musí být konstruován jinak. Když si vezmete činku, je potřeba, aby pata byla výborně fixována a podržela vás. Pokud si říkáte, že jste ve funkčním tréninku začátečníci, a tak nepotřebujete specializovanou botu, je to právě naopak. Právě začátečníci by se totiž měli zaměřit na výběr co nejvhodnější obuvi, protože jim usnadní správné provedení cviku, se kterým ještě nemají zkušenosti.

Cvičení v tréninkových botách je nejen efektivnější, ale také bezpečnější. „Ve společenských botách přeci také nepůjdete běhat, tak proč chodit na trénink v běžecké obuvi? Základ je v nohách, na kterých stojíte, musíte začít od nich," dodává Adam Buček.