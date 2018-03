Pražští maratónci letos poběží pro stromy

Pražský maratón pod taktovkou RunCzech letos dostane další rozměr. Dobroběžci podpoří projekt „Běžím pro stromy“, který na podzim oslaví 100. výročí vzniku samostatného Československa výsadbou alespoň 2018 exemplářů našeho národního stromu ‒ lípy. Do akce se můžete aktivně zapojit i vy.

Projekt „Běžím pro stromy" kooperuje s organizátorem českých závodů na maratónské a půlmaratónské distance od roku 2005. Stojí za ním Nadace Partnerství, která za třináct let sportovního partnerství nechala vysadit téměř tři tisíce stromů a keřů. Nadcházející rok bude vzhledem k oslavám 100. výročí Československa výjimečný a jistě ještě produktivnější. Kampaň „Stromy svobody 1918-2018" nemá ale za úkol pouze vysazovat stromy nové, ale také objevovat stromy vysazované u příležitosti dalších milníků naší historie a pečovat o ně.

Vyvrcholení akce směřuje k 28. říjnu, k němuž by mělo být vysázeno minimálně 2018 stromů, které by měly připomínat naši svobodu i další získané hodnoty. „Doufám, že demokracie a další hodnoty s ní spojené něco Čechům říkají i dnes a že jim v tom také trochu pomáhá běhání, protože závody jsou vlastně taková demokracie v kostce. Všichni vybíhají ze stejné startovní čáry a záleží jen na každém jednotlivci, jak se s tratí vypořádá," řekl prezident závodů RunCzech Carlo Capalbo.

Projekt funguje tak, že běžci při registraci mohou přispět na Stromy svobody částkou 250 nebo 100 korun. Jedna sazenice stromku stojí 1500 korun a Nadace Partnerství garantuje ještě následnou péči o ni po dalších pět let. Kromě příspěvků běžců půjdou finance na akci také od dalších dárců a z veřejných sbírek. Do akce se zapojují třeba také základní školy. Připojit se může kdokoli i vlastní výsadbou a výsledek poté zaregistrovat do interaktivní mapy na webu nadace.

Za dobu trvání projektu se k němu připojilo na 6500 běžců, z toho loni přesně 657. Dřeviny nacházejí svoje místo hlavně podél cyklostezek a cest pro pěší, ve školních zahradách a obecních sadech. Pokud by se všechny sazenice ze společného projektu vysázely do jedné řady, tvořily by alej dlouhou 24 kilometrů.