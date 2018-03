Ruská morna! Na ledový nářez si afričtí šampióni netroufnou

Ledový maratón je jen jednou z akcí velkého zimního festivalu „Winteriada", který zahrnuje i ledové rybaření, ledové golfové turnaje nebo závody na bruslích. Ale ani samotný běh není na ledu zrovna procházkou po udržované zahradě dědečka Mrazíka. Led sice může být na některých místech až křišťálově čistý a hladký jako sklo, většinou je ale zbrázděn nahromaděním úlomků vznikajících za velkých tlaků pracujícího ledu. Další potíže přivodí zdejší geotermální prameny nebo seismická aktivita mající za následek lokální ztenčení ledu, praskliny nebo rovnou díry. Běžecký terén je velice tvrdý a nerovný.

To ale zdaleka není jediná patálie, s níž se běhuchtiví dobrodruzi musejí vyrovnávat. Prudké větry vanoucí ze všemožných stran neskutečnou silou mohou zapříčinit bleskové prochladnutí vyčerpaných běžců. Na startu na východním pobřeží Bajkalu panují v průměru teploty mezi 14-27 °C pod nulou. A efekt ochlazování větrem rozhodně na tělesném teplu nikomu nepřidá.

Baikal Ice Marathon je náročný po fyzické, ale také psychické stránce. Kromě všech ústrků, které účastníci zažijí ze strany matky přírody, na ně často útočí i vlastní psychická nerovnováha. V relativně rovném terénu není čeho se opticky držet a podle čeho odhadovat vzdálenost do cíle nebo alespoň k nejbližší občerstvovací stanici, které jsou zde rozestavěny po pěti kilometrech. Varováním pro nezkušené by mělo být už jen pouhé jméno pořádající agentury. Absolute Siberia, Absolutní Sibiř nezní jako největší lákadlo pro někoho, kdo si rád pohoví v teple na dobré kávičce.

I vzhledem k velmi malé pravděpodobnosti, že vůbec půjde správně určit předpověď počasí, nepřekvapí ani malý počet účastníků, respektive dokončivších. Bývá jich pouze kolem dvou set. Nebo že by bylo na vině startovné ve výši 600 € (přes 15 000 korun)? S největší pravděpodobností asi ne. V ceně je totiž kromě účastnického trička také transport po dva dny a dvakrát ubytování v hotelu včetně snídaně a samozřejmě obligátní pasta party. A to už se vyplatí, co říkáte? Takže vzhůru do Ruska, Bajkal čeká!