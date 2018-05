TEST: Běžecké kraťasy Reebok 2-in-1 Running Short ‒ zase o krok dál

Slunce nám už začíná dopřávat pořádné dávky svých paprsků, až to vypadá, že po zimě na jaro úplně zapomnělo a najelo rovnou do letního módu. Ať je to, jak chce, doba je prostě zralá na zkrácení nohavic na minimum. Zdá se, že obliba běžeckých šortek typu „dva v jednom“ přetrvává, a tak se podíváme, co má na novou sezonu v tomto šuplíku od prádelníku nachystáno Reebok.