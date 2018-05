Utíkej, dokud tě nechytí auto! Netradiční závod má svou virtuální odnož v Praze

Jdete na závod a nevíte, jak dlouhý bude. Běžíte a nevíte, kde bude cíl. Pronásleduje vás auto a záleží jen na vašem rozhodnutí a na vašich výkonech. Jediné, co víte přesně je, že startovné jde na dobrou věc. Globální charitativní běh Wings for Life World Run (WFLWR) je dobře známý i u nás, ačkoli se v České republice oficiálně nikdy neběžel. Teď se to má změnit, alespoň trochu.

Wings for Life, Křídla pro život se běží na nejrůznějších místech světa. V jeden den, ve stejný čas. V našich zeměpisných končinách odstartuje v neděli 6. května ve 13 hodin. Na celém světě se v jednu chvíli rozeběhnou stovky a tisíce lidí, aby se poprali se svou pohodlností, a ještě navíc udělali dobrý skutek. WFLWR je totiž věnován na podporu lidí po poranění míchy.

Ačkoli se tyto závody České republice doposud vyhýbají, nejbližší města s oficiálním WFLWR nejsou zase až tak daleko. Loni to byla třeba Bratislava, ta ale letos odpadá. Rakouská Vídeň nebo německý Mnichov představují nejbližší možné alternativy. A pak je tu ještě jedna věc, novinka: Letos party nadšenců organizují v Pardubicích a v Praze digitálně-reálnou alternativu. Wings for Life se totiž dá běžet i s aplikací a přidat se tak k oficiálnímu závodu může vlastně kdokoli na světě. Proč ale běhat sami, když můžete zaskočit mezi stejně naladěné a stejně poblázněné lidi, a navíc běžet symbolicky i za ty, kteří běhat už nemohou?

„Bratislava letos není a Vídeň byla hned vyprodaná, tak jsme se rozhodli udělat si v Praze vlastní oficiální verzi v takříkajíc virtuálním režimu," prozrazuje Jakub Vobořil, trenér z Outdoor Training Club. „Je to ve stejném termínu jako pražský maratón, ale znám spoustu běžců, kteří ho z nejrůznějších důvodů nepoběží. I pro ně je náš event," dodává.

CO JE POTŘEBA UDĚLAT? 1) Stáhnout si aplikaci Wings for Life World Run. 2) Zaregistrovat se na App Run Prague a zaplatit minimální příspěvek 15 €. 3) V neděli 6. května přijít do Stromovky. Závod začíná přesně ve 13:00. Virtuální Catcher Car se rozjíždí 30 minut po startu rychlostí 15 km/h a postupně zvyšuje rychlost. 4) Běžet a užít si to.

Start pražské virtuální alternativy je u planetária ve Stromovce a běží se po odvodu parku po zhruba 3,5kilometrovém okruhu, dokud vás v rámci aplikace nedohoní takzvaný catcher car. „Pro účastníky máme připraveno i pár takových bomb ‒ jednak moderátora Daniela Čecha, kterého asi znáte z pořadu Na stojáka, a pro ty, kteří zdolají alespoň deset kilometrů, bude připravená sklenice prosecca. To může být pro někoho docela významná motivace," směje se Vobořil.

„Bude to taková běžecká párty. Primární pro nás není ani tak výkon nebo čas. Chtěli bychom, aby ti lidé, kteří se ve Stromovce sejdou, si to hlavně užili. Trochu se pohýbali a zároveň přispěli i na dobrou věc," vyslovuje trenér svá tajná přání. A vypadá to, že by se mu mohla splnit. V tuto chvíli už najdete mezi zaregistrovanými i cizince.