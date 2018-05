TEST: Láhev a kalíšek HydraPak SoftFlask 500 ml a SpeedCup 200 ml ‒ hydratace nikdy nebyla měkčí

Hydratace, nebo smrt! zní heslo trailových běžců na extrémně dlouhých tratích. Notoricky známé je i obecné pravidlo tří trojek: Bez kyslíku člověk vydrží tři minuty, bez vody tři dny a bez jídla tři týdny. Tyto údaje se ale mohou drasticky měnit, pokud jste uprostřed extrémně náročné činnosti, v extrémních klimatických podmínkách, v extrémním terénu. Někdy platí i to, že člověk bez vody nevydrží ani tři hodiny. Dbát na pořádnou hydrataci tak patří mezi základní předpoklady úspěšného zdolání vašich outdoorových výzev. Co pro nás má přední výrobce hydratačních systémů za novinky?

Do aktuálního testu se dostává půllitrová „mačkací láhev" (někdy uváděna též pod anglickým označením „soft flask") a mnohonásobně použitelný dvoudecový kelímek. Kalifornská firma HydraPak vystupuje na trhu se svými produkty samostatně i ve spolupráci s mnoha dalšími výrobci, například sportovních batohů. Produkty HydraPaku najdete třeba i ve dříve testované běžecké vestě Osprey Duro 6.

Světle modrá sportovní láhev platí za pokračovatele dřívějších modelů objevujících se v prodeji už několik let. Nese několik specifických úprav. Ne všechny sbalitelné láhve mají pevné dno. Většinou jsou určeny do kapes nejrůznějších batohů nebo ledvinek, a tak to ani není potřeba. Tato nádoba má ovšem zpevněné elipsovité dno s průchozím očkem na pásek. Ten je na druhé straně uchycen do objímky kolem širšího hrdla láhve. Pásek umožňuje lepší a bezpečnější držení láhve v dlani za běhu. Nic vám ale samozřejmě nebrání umístit ji i kamkoli do batohu.

Zpevněné dno má tu další výhodu, že láhev ať prázdnou nebo plnou pohodlně postavíte. Širší hrdlo láhve umožní po odšroubování víčka snadnější a rychlejší plnění a také případnou údržbu. Víčko má otočný bezpečnostní uzávěr, takže láhev můžete jeho pootočením bezpečně uzavřít a zabránit tak třeba nechtěnému úniku obsahu do batohu mezi záložní oblečení. Dobře těsnící silikonový náustek propouští tekutinu až v ústech po jemném skousnutí. Povrch láhve je poměrně neklouzavý v suchém i mokrém stavu. Materiál láhve by dle údajů výrobce neměl obsahovat ani škodlivý bisfenol A (BPA), ani PVC a měl by splňovat veškeré předpisy jak EU, tak i amerického úřadu pro kontrolu potravin FDA.

PLUSY nízká hmotnost a výborná sbalitelnost vysoce odolné materiály možnost nádobu také postavit bezpečnostní uzamykání náustku (u SoftFlask) možnost mýt v myčce MÍNUSY zpočátku umělohmotná chuť HMOTNOST 61 gramů (SoftFlask) 10 gramů (SpeedCup) CENA kolem 500 korun (láhev) kolem 200 korun (kalíšek)

Po zakoupení je ale potřeba nádobu několikrát dobře vypláchnout, a i tak se ještě chvíli nezbavíte ne úplně příjemné umělohmotné dochuti. Láhev lze mýt dokonce v myčce na nádobí a její použitelnost sahá až k teplotám + 60° C.

Sbalitelný kalíšek oceníte hlavně na cestách běžeckých i neběžeckých, kdy budete potřebovat mít při sobě nějakou opětovně použitelnou nádobu, ale budete samozřejmě požadovat, aby byla co nejlehčí. To vám desetigramový kelímek snadno splní. Při trailových výletech v horách, kde čas od času potkáte zdroj čerstvé pramenité vody, bude SpeedCup jasná volba. V dnešní době masově organizovaných závodů by ale mohl představovat také ekonomicky a ekologicky šetrnější variantu na občerstvovacích stanicích. (Jen pro představu: Maratonu v Praze padne za oběť během několika hodin skoro 400 000 jednorázových kelímků.) Kalíšky se prodávají také v balení po čtyřech kusech vždy po jednom modrém, hnědém, zeleném a oranžovém. Po použití jej lze srolovat a zajistit pomocí očkovité úchytky, takže zabere jen minimum místa.